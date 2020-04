Voor de derde dag op rij is het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) gedaald. In totaal 1.303 met het coronavirus besmette Nederlanders hebben intensieve zorg nodig, maakt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdagmiddag bekend. Het betekent een daling van 35 patiënten ten opzichte van maandag.

Sinds zaterdag liggen er 88 minder patiënten op de intensive care.

"We zien ondertussen een stabiele daling, dat is een gunstige ontwikkeling", aldus Kuipers. De daling is "echt nodig" volgens hem. "Enerzijds om het ziekenhuis en personeel lucht te geven, anderzijds ook om capaciteit vrij te maken voor patiënten met andere aandoeningen."

De acute zorg voor niet-coronapatiënten is altijd doorgegaan, maar wat minder spoedeisende zorg, zoals operaties waarna patiënten op een ic terechtkomen, is tijdelijk stopgezet. Dat is gedaan om ruimte te geven aan coronapatiënten.

Bas Leerink, hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), vertelt dat gewerkt wordt aan een plan om de overige zorg weer te kunnen opschalen. Woensdag is dat plan naar verwachting af.

Blijft druk op intensive care

Wel blijft het voor ic-verpleegkundigen druk. Voor de coronacrisis telde Nederland 1.150 ic-bedden, terwijl er nu alleen al ruim 1.300 coronapatiënten op de intensive care liggen.

Dat betekent dat is opgeschaald met materiaal en personeel van andere ziekenhuisafdelingen, zoals operatiekamers.

Nog te vroeg voor versoepeling maatregelen

Voor een versoepeling van maatregelen is het volgens Kuipers dan ook nog te vroeg. "Op het moment dat de bezetting (van coronapatiënten, red.) naar duizend gaat, kun je voorzichtig beginnen met maatregelen versoepelen."

Dat versoepelen moet volgens Kuipers op een "slimme manier" gaan, zodat de zorg niet alsnog een piek te verwerken krijgen. "Dat zouden ziekenhuizen niet aan kunnen", aldus Kuipers.

