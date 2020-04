Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws.

Zeldzame 'zezel' geboren in Kenia

In een wildreservaat in Kenia is een zogeheten 'zonkey' of 'zezel' geboren: een zeer zeldzame kruising tussen een zebra en een ezel. Dit is gebeurd nadat een zebra vorig jaar uit het Tsavo East National Park is ontsnapt en vervolgens wekenlang tussen vee van omwonenden heeft geleefd.

Nadat de zebra werd gevangen en ondergebracht in het Chyulu National Park beviel ze van de 'zezel'. De medewerkers van het park dachten eerst dat het dier gewoon onder de modder zat, maar nu blijkt het dus om een zeldzame kruising te gaan.

Daling coronapatiënten op ic 'lijkt stabiel'

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is met twintig patiënten gedaald, maakte Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandagmiddag bekend.

In totaal liggen er 1.338 patiënten op de intensivecareafdelingen in Nederland. Volgens Kuipers is er sprake van een "stabiele daling". Hij noemt de recente cijfers "hoopgevend".

Acrobate die viel tijdens optreden Carré kan weer lopen

De Oezbeekse acrobate Kristina Vorobeva, die begin januari tijdens een optreden in Carré een val van 10 meter maakte, kan inmiddels weer lopen. "We verwachten dat ze eind april lopend - op krukken - de deur uitgaat", aldus fysiotherapeut Mireille Pont tegen Hart van Nederland. Het herstel van de artieste kan nog wel twee jaar in beslag nemen.

Wereldwijd zeventig mogelijke coronavaccins in de maak

Wereldwijd werken wetenschappers in totaal aan zeventig kandidaat-vaccins tegen COVID-19, blijkt uit een overzicht van de gezondheidsorganisatie WHO. Drie van de coronavaccins worden al op mensen getest.

Het is nog onbekend wanneer er daadwerkelijk een vaccin beschikbaar is. Overheden hebben de hoop uitgesproken dat dit binnen één of twee jaar het geval zal zijn.

Russen in thuisquarantaine bootsen bekende kunstwerken na

Nu de meeste Russen thuiszitten, delen ze massaal hun versie van bekende kunstwerken. De creaties verschijnen op sociale media.

45 Video Russen in thuisquarantaine bootsen bekende kunstwerken na

Froome voelt zich bijna helemaal de oude

Chris Froome heeft het gevoel dat hij vrijwel volledig is hersteld van de zware valpartij van vorig jaar, zo zei de viervoudig winnaar van de Tour de France na deelname aan een virtuele koers van Team INEOS.

"Ik zou zelfs zeggen dat ik zo goed als compleet hersteld ben", aldus de 34-jarige Brit, die door de val breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel opliep.