De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag zijn dagelijkse persconferentie over de coronacrisis gebruikt om de media aan te vallen en te ruziën met gouverneurs. Trump beweerde dat hij de "totale autoriteit" heeft over lockdown-maatregelen in de VS.

Trump haalde vooral uit naar media en experts die constateerden dat hij in de hele maand februari, toen er al duidelijke signalen waren dat de corona-epidemie ook de VS had bereikt, te weinig heeft gedaan.

De president liet zelfs een promotieachtig filmpje zien waarin hij diverse gouverneurs opvoerde die zijn coronabeleid de hemel in prezen. Amerikaanse media spreken van een persconferentie die meer weg had van een campagnebijeenkomst, zoals Trump die met grote regelmaat houdt.



Het is eigenlijk de bedoeling dat Trump tijdens zijn dagelijkse perspraatje de bevolking informeert over de coronacrisis, die ook in de VS aan duizenden het leven heeft gekost. Een journalist die hem tijdens het persmoment vroeg naar wat hij in februari heeft gedaan, kreeg te horen dat ze voor een zender werkt die 'fake' is en dat hij wel degelijk veel heeft gedaan.

72 Video Trump promoot zichzelf met video tijdens coronapersconferentie

'De president van de VS bepaalt alles'

De president beklemtoonde dat hij de "totale autoriteit" heeft om de Amerikaanse economie weer op gang te brengen.

Hiermee reageerde hij op gouverneurs die stellen dat het Witte Huis juridisch niet bij machte is om te bepalen of mensen in Amerikaanse staten weer aan het werk zouden moeten gaan. Volgens de grondwet kan de president dit niet bepalen of afdwingen, stellen critici.

"De president van de Verenigde Staten bepaalt alles", aldus Trump. "De autoriteit van de president is allesomvattend. Als we dat aan de staten overlaten, doet zich een enorm probleem voor dat dit land nog nooit heeft meegemaakt."

Trump stelde dat het virus vanzelf zou verdwijnen

Eind maart riep Trump dat de Amerikanen na de paasdagen weer aan het werk moesten gaan, omdat de quarantainemaatregelen de Amerikaanse economie schaden.

In de maand februari werd Trump meermaals gevraagd naar de coronacrisis. Hij stelde meerdere keren dat het virus nauwelijks een bedreiging voor het land vormde en dat Washington de zaak onder controle had. "Het virus verdwijnt vanzelf", beweerde hij. Daarnaast noemde Trump de aanvallen van de Democraten op zijn uitlatingen een hoax.

Witte Huis zegt kritische viroloog Fauci niet te zullen ontslaan

In de persconferentie op maandag beklemtoonde de Republikeinse president dat hij Anthony Fauci, een gezaghebbende viroloog die het Witte Huis bijstaat in de strijd tegen het coronavirus, niet zal ontslaan. Trump retweette eerder deze week berichten met daarin de hashtag #FireFauci.

Fauci plaatste de laatste weken regelmatig kanttekeningen bij Trumps uitlatingen over de coronacrisis. Hij stelde dat eerder ingrijpen door de overheid veel Amerikaanse levens had kunnen redden. Ook had hij kritiek op Trumps bewering dat het middel hydroxychloroquine helpt tegen COVID-19, omdat dit niet bewezen is.

Ruim 23.000 Amerikanen overleden aan COVID-19

Maandag zei Fauci tijdens de persconferentie dat hij tevreden is over de manier waarop Trump zijn eerdere adviezen heeft opgevolgd. Inmiddels zijn bijna 600.000 besmettingen met het coronavirus bevestigd. Ruim 23.000 Amerikaanse coronapatiënten zijn overleden.

Het virus treft zwarte Amerikanen veel harder dan witte Amerikanen, omdat veel Afro-Amerikanen in dichter bevolkte wijken leven. Ook hebben veel zwarte Amerikanen geen goede ziektekostenverzekering. Ook hierover deed Fauci onlangs zeer kritische uitspraken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.