De gouverneurs van tien staten aan de westkust en aan de oostkust van de Verenigde Staten gaan samenwerken om op termijn de lockdown op te heffen en de economie weer op te starten na de coronacrisis. Dat werd maandag bekend gemaakt in een gezamenlijke verklaring.

Aan de oostkust gaan de staten New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvania, Rhode Island en Massachusetts hun plannen met elkaar coordineren om langzaam de lockdown te beëindigen en de economie weer op gang te brengen. Aan de westkust is een dergelijke samenwerking gestart tussen de staten Californië, Oregon en Washington.

Volgens de gouverneur van New York Andrew Cuomo gaan ze gezamenlijk een plan opzetten om geleidelijk de lockdown terug te draaien. Geen van de tien gouverneurs wil zich echter vastpinnen op een tijdspad wanneer de grote meerderheid van de meer dan 100 miljoen inwoners van hun gezamenlijke staten weer naar buiten mogen.

Hoe en wanneer bedrijven, scholen en universiteiten weer open kunnen, hangt af van hoe de verspreiding van het coronavirus zich ontwikkelt. De gouverneurs benadrukken allemaal dat de gezondheid van hun burgers voorop staat en dat ze meer vertrouwen hebben in medische experts dan in politici.

Trump: 'Alleen ik kan beslissen over opstarten economie'

Negen van de tien samenwerkende gouverneurs zijn Democraat (alleen gouverneur Charlie Baker van Massachusetts is Republikein) en ze staan al een maand op gespannen voet met de Republikeinse president Donald Trump die graag zo snel mogelijk de economie weer wil opstarten. Voor de bekendmaking van de gouverneurs zei Trump nog dat alleen hij kan beslissen over de herstart van de Amerikaanse economie.

In zijn dagelijks persconferentie maandagavond herhaalde Trump dat hij de "ultieme autoriteit" heeft om dat te doen. "De president van de Verenigde Staten heeft de leiding. Dat gezegd hebbende, we gaan wel samenwerken met de staten."

Het dodental aan de gevolgen van COVID-19 in de Verenigde Staten is maandag boven de 23.000 uitgekomen. Ten minste 1.500 nieuwe doden zijn gemeld, veel minder dan de afgelopen vijf dagen. Ook het dagelijkse aantal bevestigde besmettingen lijkt af te vlakken. De staat New York is het hardst getroffen, met ruim 10.000 doden tot nu toe.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.