Frankrijk handhaaft de strenge maatregelen tegen het coronavirus tot zeker 11 mei. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron maandagavond gezegd in een toespraak.

In Frankrijk gelden de strenge regels al vanaf 17 maart. Macron beklemtoonde dat zijn besluit voor het hele land geldt en dat hij lokale bestuurders ook oproept te helpen de regels te handhaven.

Macron stelde dat de strijd nog niet is gewonnen. "Elke burger moet zich de komende weken nog strikt aan de richtlijnen van de overheid houden", zei de president.

Maar hij voegde daar ook aan toe dat de lockdown zijn vruchten afwerpt. “Elke dag boeken we vooruitgang in onze strijd tegen het virus", meldde hij. De president erkende dat zijn land niet voldoende was voorbereid op de pandemie en "moeilijke tijden kent."

Op 11 mei zouden de scholen weer open moeten gaan

Het is de bedoeling dat op 11 mei een begin wordt gemaakt met het afbouwen van de strenge restricties die nu in Frankrijk gelden, stelde Macron. Het voornemen is om op die datum de scholen en kinderopvangcentra weer te openen.

Ook is het de bedoeling dat alle Fransen die dat willen zich tegen die tijd moeten kunnen laten testen op het coronavirus. Macron gaf geen nadere toelichting hoe dit dan in zijn werk moet gaan.

Macron roept op toerisme en de cultuursector te steunen

De president riep het hele land op gezamenlijk te helpen ervoor te zorgen dat bepaalde sectoren niet te zwaar lijden onder de crisis. Hij noemde als voorbeelden het toerisme, maar ook de cultuursector die zwaar zucht onder de maatregelen.

In Frankrijk mogen mensen alleen nog voor "essentiële activiteiten" naar buiten, zoals boodschappen doen en naar werk gaan. Met een speciaal geprint formulier van het ministerie kunnen mensen toestemming krijgen om zich op straat te begeven.

Wie zonder zo'n document de straat op gaat, kan een boete tot 135 euro krijgen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort