De politie heeft het afgelopen paasweekend zo'n 1.800 boetes uitgedeeld aan mensen die met drie of meer personen te dicht bij elkaar waren. Veel meldingen gingen over jongeren die in groepjes op straat waren. Maar op de meeste plekken leken mensen zich volgens de politie goed aan de coronaregels te houden en afstand te houden.

"We treden altijd op, soms door te waarschuwen, maar ook door boetes uit te delen", licht woordvoerder Max Daniel toe.

"Daarnaast zagen we ook dat mensen er met het mooie weer op uit wilden. In sommige gemeenten waren voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het sluiten van wegen of parken. Het was nu op sommige plekken wel druk, maar we hebben nergens massaal moeten ingrijpen."

De regel om 1,5 meter afstand te behouden lijkt inmiddels wel tot de samenleving te zijn doorgedrongen, stelt de zegsman. "Maar de oproep van de overheid is ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zeker met het mooie weer lijkt dat lastig."

54 Video Klussers rijden ondanks oproep af en aan bij bouwmarkt in Den Haag

Minder bezoekers voor bouwmarkten dan normaal

Woordvoerders van de grote bouwmarkten in Nederland bevestigen dat het bij sommige vestigingen druk was. Maar bezoekers zijn wel op de hoogte van alle regels, beklemtonen zij. "Mensen komen niet voor een dagje uit met het hele gezin", stelt een woordvoerder van Hornbach. "Ze weten precies wat ze nodig hebben en komen over het algemeen in hun eentje.

De extra maatregelen die de bouwmarkten hadden getroffen vanwege de intelligente coronalockdown werden gerespecteerd. "Dit leidde soms wel tot files van auto's bij de ingang, bijvoorbeeld in Den Haag. Maar ook dit snapten de bezoekers."

Een woordvoerder van de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ) bevestigt dat dit ook bij andere grote ketens het geval was. "Het aantal bezoekers lag netto in elk geval een stuk lager dan normaal op Tweede Paasdag het geval is", stelt hij.

Veel minder bezoekers op stranden en in natuurgebieden

De koepel van veiligheidsregio's is ook tevreden over het verloop van het paasweekend, bevestigt een woordvoerder. "De oproep om thuis te blijven of in de eigen buurt is in grote mate opgevolgd", meldt een woordvoerder. "Op de meeste recreatieve plaatsen, zoals natuurgebieden en stranden, waren er wel bezoekers, maar gelukkig geen grote drukte. De overlast van motoren en fietsclubs was ook aanzienlijk minder dan vorige week."

Ook het aantal buitenlandse bezoekers in Nederland was niet groot, ook niet in Limburg. Alleen bij de Bollenvelden was het bovengemiddeld druk, ondanks alle waarschuwingen. De kwekers in grote bollengemeenten als Lisse en Hillegom hebben daarom besloten de koppen van de bloemen af te halen, om te voorkomen dat de komende dagen en weken nog meer dagjesmensen samenscholen bij de velden.

