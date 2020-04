In verschillende Europese landen worden de coronamaatregelen na de paasdagen voorzichtig versoepeld. Zo mogen winkels, kinderdagverblijven of bouwterreinen hun deuren weer openen, maar worden tegelijkertijd de maatregelen rondom het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer wel verscherpt. NU.nl geeft een overzicht.

Spanje: mensen in industriële sector weer aan het werk

In een van de zwaarst getroffen landen van Europa mogen sommige winkels na de paasdagen weer open. De regering van Spanje ziet het aantal sterfgevallen in het land de laatste dagen afnemen, en daarom mogen mensen in aangewezen sectoren weer aan het werk.

Het gaat vooral om werknemers in de industriële sector en de bouw. De regering beveelt de mensen die weer aan het werk gaan mondmaskers te dragen op drukke plekken, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, waar de aanbevolen afstand van 1 tot 2 meter tussen mensen niet kan worden gegarandeerd.

Maandagochtend begon de regering met het uitdelen van zo'n tien miljoen mondmaskers aan de werkers, schrijft de Spaanse krant El País. De maskers werden uitgedeeld op strategische plekken, waaronder grote treinstations.

Ondanks de versoepeling zullen de meeste Spanjaarden de komende tijd nog binnen moeten blijven, de noodsituatie in het land duurt namelijk nog tot tenminste 26 april. Tot die tijd moeten de meeste mensen vanuit huis werken en blijven winkels, bars en publieke ruimtes gesloten.

Italië: boekenwinkels weer open, handschoenen in supermarkt verplicht

In Italië openen onder meer boekenwinkels, kantoorboekhandels en kinderkledingwinkels dinsdag weer hun deuren. Dit geldt echter niet voor het hele land: in de zwaar getroffen regio's Lombardije en Veneto blijven ook deze winkels voorlopig gesloten.

Voor supermarkten worden de maatregelen juist weer aangescherpt: omdat er de laatste tijd veel drukte ontstond bij de supermarkten, is het gebruik van wegwerphandschoenen en desinfecterende gel bij de winkels verplicht, moeten supermarkten hun deuren langer open houden om drukte te vermijden en worden medewerkers voorzien van mondmaskers, schrijft La Republicca.

Ook in Italië geldt dat de versoepeling van de coronamaatregelen niet betekent dat de lockdown wordt opgeheven. Sterker nog, de lockdown werd vrijdag verlengd tot en met 3 mei. Tot die tijd moeten onder meer fabrieken en scholen dicht blijven.

Oostenrijk: kleine winkels en parken open, verplichte mondkapjes in ov

Vorige week maandag besloot de Oostenrijkse bondskanselier Sebastien Kurz dat kleine winkels (tot 400 m2) en parken weer open mogen na Pasen. Volgens Kurz heeft het land sneller en intensievere maatregelen getroffen dan andere Europese landen, en kunnen deze daarom gefaseerd worden opgeheven.

Wel wordt de Oostenrijkse bevolking verplicht om mondkapjes te dragen in deze winkels en het openbaar vervoer.

Grote winkels, kappers en restaurants moeten hun deuren nog even gesloten houden. Als het meezit, kunnen deze ondernemers in mei openen. Scholen blijven tot mei dicht.

Denemarken: kinderdagverblijven en scholen openen deuren

Vanaf woensdag kunnen ouders in Denemarken hun kinderen weer naar kinderdagverblijven brengen, en openen scholen voor de kinderen van de eerste tot de vijfde klas.

Alle andere maatregelen, waaronder het verbod op bijeenkomsten met meer dan tien personen en het sluiten van cafés, restaurants en kapperszaken blijven nog tot zeker 10 mei gelden.

Noorwegen: versoepeling maatregelen na einde lockdown

Ook in Noorwegen worden de maatregelen voor het coronavirus na de paasdagen versoepeld. De lockdown in het land is maandag afgelopen. Volgens de Noorse premier Erna Solberg is het virus in het land "onder controle", en dus kan de maatschappij in het land weer "beetje bij beetje worden opengesteld".

In de week van 20 april zullen de scholen in het land weer opengaan en mogen de Noren weer naar hun vakantiehuizen in de bergen. Wel moeten de meeste mensen vanuit huis blijven werken, en zijn grote evenementen in het land nog tot 15 juni verboden.

