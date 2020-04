Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is met twintig patiënten gedaald, maakt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandagmiddag bekend. In totaal liggen er 1.338 patiënten op de intensivecareafdelingen in Nederland.

Zondag lagen er nog 1.358 patiënten op de intensive cares (ic's) in Nederland. Toen was er ook sprake van een positieve ontwikkeling, aangezien het aantal patiënten met 33 was afgenomen ten opzichte van de dag ervoor.

Volgens Kuipers is er sprake van een "stabiele daling". Hij noemt de recente cijfers "hoopgevend".

Om en nabij de vierhonderd coronapatiënten overleden op de intensive care, bleek dit weekend. Het LNAZ doet in de dagelijkse update van maandag geen uitspraken over eventuele dodelijke slachtoffers. "In die cijfers van het weekend zit ietwat vertraging. Die verwachten wij later deze week", aldus een woordvoerder.

Momenteel liggen er 55 coronapatiënten op Duitse ic's. Dat is er één minder dan gisteren. Twee personen zijn teruggeplaatst naar Nederland, terwijl onze oosterburen één extra patiënt hebben opgenomen.

Kuipers vertelde vrijdag dat het "onveranderd druk" was op de Nederlandse intensivecareafdelingen. Hij voorspelde dat het de komende maanden druk zal blijven.

Aantal bedden op intensive care flink opgeschroefd

Voor de coronacrisis telde Nederland 1.150 ic-bedden. Dat aantal is in de laatste weken flink opgeschroefd, naar een totaal van 2.400.

De capaciteit op de ic's is volgens Kuipers uitgebreid met materiaal en personeel van operatiekamers. Zo'n vijfhonderd ic-bedden zijn beschikbaar voor mensen die niet besmet zijn met het coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.