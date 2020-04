Wereldwijd werken wetenschappers in totaal aan zeventig kandidaat-vaccins tegen COVID-19, blijkt uit een overzicht van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Drie van de coronavaccins worden al op mensen getest.

Onderzoekers doen hun best om binnen een zo kort mogelijke tijd een vaccin te ontwikkelen. Normaal duurt dit vanwege de uitgebreide veiligheidstests zo'n vijftien jaar. Verschillende overheden hebben de hoop uitgesproken dat er over één tot twee jaar een vaccin beschikbaar is, maar dit is alles behalve zeker.

Drie bedrijven testen hun kandidaat-vaccins nu op mensen. Het verst gevorderd is de fabrikant CanSino uit Hongkong. Het bedrijf maakt gebruik van technologie die is ontwikkeld tijdens onderzoek naar een vaccin voor ebola. De twee andere bedrijven zijn Amerikaans.

Moderna, een van de twee Amerikaanse bedrijven, kreeg vorige week toestemming om direct op mensen te testen en dierenproeven over te slaan. Het bedrijf heeft overigens nog nooit een product op de markt gebracht. Het andere Amerikaanse bedrijf, Inovio, begon vorige week met het testen op mensen van het eigen kandidaat-vaccin.

Momenteel zijn vaccins of effectieve medische behandelingen tegen de gevolgen van het virus waarschijnlijk de beste weg uit de coronacrisis. Huidige maatregelen zoals social distancing en lockdowns vertragen de verspreiding genoeg om de zorg te ontlasten, maar kunnen het virus naar verwachting niet uitroeien.

