Diverse ambassadeurs van Afrikaanse landen in China hebben in een gezamenlijke brief hun zorgen geuit over de toenemende discriminatie van Afrikaanse burgers. Zij worden extra lastig gevallen in de strijd tegen het coronavirus.

China worstelt met de nasleep van de coronavirusuitbraak en heeft momenteel te maken met een groeiend aantal besmettingen dat afkomstig is van buiten de landsgrenzen.

In een brief aan de Chinese minister van buitenlandse zaken schrijven de ambassadeurs uit onder meer Ghana, Kenia en Nigeria dat Afrikanen in met name de zuidelijke steden van China zoals Guangzhou worden lastiggevallen.

Lokale media meldden dat Afrikaanse burgers zonder reden uit hun huizen worden gezet, meerdere keren dwangmatig worden getest op het coronavirus zonder de uitslag te horen en in het publieke leven worden genegeerd en gediscrimineerd.

In de brief halen de ambassadeurs voorbeelden aan van gerapporteerde incidenten zoals Afrikanen die midden in de nacht uit hun hotelkamer werden gezet, het innemen van paspoorten en dreigingen van arrestatie en deportatie.

De ambassadeurs in Peking zeggen dat deze stigmatisering de valse impressie kan opwekken dat het virus door Afrikanen wordt verspreid. Ze eisen dat er onmiddellijk wordt gestopt met het dwangmatig testen.

China ontkent dat er op grote schaal wordt gediscrimineerd. "Onze Afrikaanse vrienden kunnen rekenen op een eerlijke, rechtvaardige en vriendelijke ontvangst", aldus een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken op zondag.