In Italië zijn het afgelopen etmaal 431 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Dat is de kleinste toename in het land sinds 19 maart, toen er 427 nieuwe doden werden gemeld.

Het werkelijke cijfer ligt waarschijnlijk wel hoger, omdat niet iedereen getest wordt in Italië. Bovendien duurt het in het weekend langer voordat sterfgevallen worden geregistreerd.

Zaterdag werden er nog 619 nieuwe sterfgevallen genoteerd in Italië, dat met een dodental van 19.899 het zwaarst getroffen Europese land is.

Volgens de gegevens van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid steeg ook het aantal besmettingen minder snel. Zaterdag werden er 4.694 nieuwe besmettingen bevestigd, zondag zijn dat er 4.092.

Het aantal mensen op de intensive care in Italië steeg licht; van 3.343 op zaterdag naar 3.381 op zondag, een toename van 38.

55 Video Urbi et Orbi van paus staat in teken van coronapandemie

Dodental Duitsland blijft laag, toename stabiel

Het aantal sterfgevallen in Duitsland bleef voor de derde dag op rij stabiel. Ten opzichte van zaterdag registreerde het Robert Koch Instituut 129 nieuwe doden.

Die toename is vergelijkbaar met de cijfers van vrijdag en zaterdag, toen er 129 en 135 nieuwe sterfgevallen werden geregistreerd. Woensdag beleefde Duitsland zijn absolute piek, toen er 333 doden bij kwamen.

Het totaal aantal doden in Duitsland staat nu op 2.673. Dat is gezien het aantal bevestigde besmettingen van 120.479 aanmerkelijk lager dan andere Europese landen met vergelijkbare besmettingscijfers.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort