De Britse minister Matt Hancock van Volksgezondheid noemt deze zondag, waarop het dodental als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk de tienduizend heeft gepasseerd, een "sombere dag". Wel meent hij dat het Britse zorgstelsel de pandemie nog steeds aankan.

"De National Health Service is niet overbelast geraakt", aldus de minister. Volgens Hancock maken de maatregelen, waaronder het onderling afstand houden, zichtbaar een verschil.

Op de Britse intensivecareafdelingen zijn nog 2.295 bedden beschikbaar, maakte Hancock bekend. Ook zijn er bijna tienduizend beademingsapparaten en hebben vijfduizend voormalige medewerkers uit de zorg hun oude baan weer opgepakt.

"Elke dag kunnen we betere zorg leveren aan de patiënten. De hoeveelheid medisch apparatuur wordt elke dag groter. We doen er alles aan om de best mogelijke zorg aan zo veel mogelijk mensen te bieden", aldus Hancock.

Nog geen datum voor terugkeer premier Johnson

Premier Boris Johnson was zondag een van de Britse coronapatiënten die het ziekenhuis mocht verlaten. Vrijdag had Johnson al de intensive care verlaten.

Volgens Hancock werd de minister-president tijdens zijn ziekenhuisopname verzorgd "zoals dat bij iedere andere patiënt zou gebeuren".

Johnson zal de komende tijd verder rusten op Chequers, het officiële landgoed van de Britse premier. Er is nog geen datum in het vooruitzicht waarop hij weer aan het werk zal gaan.

VK passeert als vijfde grens van tienduizend coronadoden

Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk steeg zondag tot 10.612. De toename van 737 was wel beduidend kleiner dan de twee dagen ervoor.

Het werkelijke cijfer ligt echter waarschijnlijk hoger, omdat alleen sterfgevallen in ziekenhuizen worden meegerekend. Bovendien duurt het in het weekend langer voordat sterfgevallen worden geregistreerd.

Het Verenigd Koninkrijk is na de Verenigde Staten, Italië, Spanje en Frankrijk het vijfde land dat de grens van tienduizend coronadoden passeert.

