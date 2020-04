Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is met 33 afgenomen, maakt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zondagmiddag bekend. In totaal liggen er 1358 coronapatiënten op de intensivecareafdelingen in Nederland.

Zaterdag lagen er nog 1.391 patiënten op de ic-afdelingen in Nederland, vrijdag waren dat er 1.384.

"Het aantal coronapatiënten op de IC’s is stabiel ten opzichte van een week geleden", zei Kuipers zondag. "We hebben voldoende capaciteit. De regio’s bereiden zich intussen in onderlinge afstemming voor op het hervatten van de reguliere zorg, te beginnen met de meest urgente zorgvraag."

Momenteel liggen er 56 coronapatiënten op Duitse IC's. Dat is er één minder dan gisteren. Een persoon is teruggeplaatst naar Nederland. De afgelopen 24 uur zijn er geen patiënten naar Duitsland overgeplaatst.

Voor de coronacrisis telde Nederland 1.150 ic-bedden. Dat aantal is in de laatste weken flink opgeschroefd, naar een totaal van 2.400. De capaciteit op de ic's is volgens Kuipers uitgebreid met materiaal en personeel van operatiekamers. Zo'n vijfhonderd ic-bedden zijn beschikbaar voor mensen die niet besmet zijn met het coronavirus.

