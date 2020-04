Nederlanders lijken zondag massaal gehoor te geven aan de oproep van onder meer het kabinet en gemeenten om vanwege het coronavirus vooral thuis te blijven tijdens de paasdagen. Rond de Bollenstreek was er wel sprake van drukte.

Op stranden en in natuurparken was het zondag overwegend rustig. Veel gemeenten hadden bezoekers voor het weekend al opgeroepen niet naar hun stranden en natuurparken te komen tijdens de paasdagen.

Zondag werden normaal drukbezochte gebieden veelal voor de zekerheid gesloten. Enkele wegen richting stranden of natuurgebieden werden afgesloten en parkeerplaatsen waren dicht.

In Bloemendaal werden de recreatieplassen De Oosterplas en 't Wed voor onbepaalde tijd afgesloten voor bezoekers. Burgemeester Elbert Roest besloot hiertoe omdat er zaterdag opnieuw te veel mensen bij elkaar kwamen en de coronaregels niet serieus namen.

Bollenstreek wel drukbezocht, burgemeesters boos

Het gebied rond de Bollenstreek in Zuid-Holland werd zondag gedeeltelijk afgesloten omdat er net als zaterdag veel mensen naar de bollenvelden waren komen kijken.

In eerste instantie golden de afzettingen alleen voor gemotoriseerd verkeer en sportfietsen, maar later op de dag werden ook fietsers en wandelaars geweerd. Alleen plaatselijke bewoners mogen zich vrijelijk in het gebied begeven, mits zij 1,5 meter afstand houden.

Burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen riep mensen eerder al op om thuis te blijven en herhaalde die oproep zondag nogmaals. Ook burgemeester Arie van Erk van Hillegom deed dat.

