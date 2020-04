De traditionele paastoespraak Urbi et Orbi ('aan de stad en aan de wereld') van paus Franciscus stond zondag volledig in het teken van de coronaviruspandemie. De paus riep op tot wereldwijde solidariteit in de strijd tegen het virus en de economische gevolgen ervan.

Franciscus wil dat internationale sancties worden afgezwakt, een staakt-het-vuren in alle conflicten en schuldhulp aan armere landen. Hij waarschuwde ook dat de Europese Unie uiteen kan vallen als de lidstaten geen afspraken maken over onderlinge hulp bij het herstel na de huidige crisis.

De leider van de rooms-katholieke kerk sprak in een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, waar normaal tienduizenden mensen samenkomen op het plein buiten de kerk.

Hij stelde dat de boodschap van deze "Pasen van eenzaamheid" een "besmetting met hoop" moet zijn en prees medisch personeel en anderen die hun leven riskeren om anderen te helpen of vitale sectoren op gang houden.

Ook betuigde hij medeleven aan mensen die geen afscheid konden nemen van hun dierbaren vanwege de beperkingen en aan iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst.

'Geen tijd voor onverschilligheid'

"Dit is geen tijd voor onverschilligheid, want de hele wereld lijdt en moet zich verenigen om de pandemie het hoofd te bieden", zei paus Franciscus. "Onverschilligheid, egocentrisme, verdeeldheid en vergeetachtigheid zijn geen woorden die we in deze tijd willen horen. We willen deze woorden voor altijd verbannen."

De paus spoorde politici en overheden aan samen te werken om op beslissende wijze op te kunnen treden. "Mogen internationale sancties worden afgezwakt, omdat die het de landen waartegen ze zijn opgelegd lastig maken om hun burgers op een toereikende manier te ondersteunen."

Paus waarschuwt voor Europese verdeeldheid

Franciscus maakt zich zorgen over de toekomst van Europa. Hij zei dat het essentieel is dat rivaliteiten die voor de Tweede Wereldoorlog bestonden "geen kracht herwinnen" als gevolg van de pandemie.

De lidstaten van de Europese Unie zijn verdeeld over hoe de economie kan worden geholpen met het herstel na de crisis. Italië en andere landen willen zekerheid in de vorm van eurobonds die door het hele blok worden gesteund, maar Nederland, Duitsland en enkele andere lidstaten zijn daar juist tegen.

"De Europese Unie staat op dit moment voor een baanbrekende uitdaging, waar niet alleen de toekomst van de EU, maar die van de hele wereld van zal afhangen", zei Franciscus daarover. "Dit is geen moment voor verdeeldheid."

De paus zei ook dat er in conflicten in "alle hoeken van de wereld" een staakt-het-vuren moet komen, veroordeelde wapenfabrikanten en stelde dat de pandemie leiders moet motiveren om langdurige conflicten tot een einde te brengen, zoals de oorlog in Syrië.

