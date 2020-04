Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (EC), heeft zondag gezegd te verwachten dat een vaccin tegen het coronavirus waarschijnlijk niet voor het einde van 2020 beschikbaar zal zijn. "Tot die tijd zullen we moeten leren leven met het virus en de bijbehorende maatregelen."

Ze denkt dat sommige beperkende maatregelen, zoals het weren van bezoekers in verpleeghuizen, zullen moeten blijven gelden totdat er een vaccin is.

Een zomervakantie boeken kunnen mensen wat Von der Leyen betreft beter achterwege laten. "Niemand kan op dit moment betrouwbare voorspellingen doen voor juli en augustus", zegt ze in het interview.

Volgens de EC-voorzitter komt er geen algemeen Europees plan waar elke lidstaat zich aan moet houden, omdat de situatie in Italië bijvoorbeeld anders is dan in Duitsland of Nederland.

Von der Leyen kreeg vorige maand kritiek van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), omdat ze had gezegd een vaccin te verwachten in de herfst. Ze stelde die verwachting zondag bij in een interview met de krant Bild Am Sonntag.

De Europese Unie is in gesprek met fabrikanten om te kijken hoe de productie en inzet van een vaccin kunnen worden versneld, aldus de voorzitter.

Twee Duitse teams lijken vooruitgang te boeken

Ze zegt dat twee Duitse onderzoeksteams veelbelovende resultaten behalen bij de ontwikkeling van een vaccin. Een daarvan is van CureVac, het bedrijf waarover vorige maand werd gemeld dat de Amerikaanse president Donald Trump het wilde kopen. CureVac zei afgelopen week dat het mogelijk al begin deze zomer kan beginnen met tests op proefpersonen.

Het tweede onderzoeksteam werkt aan de Mezicinischen Hochschule Hannover en test al op mensen. Het middel waarmee wordt getest werd ontwikkeld voor de bestrijding van tuberculose, maar kan mogelijk ook voorkomen dat mensen ziek worden door het coronavirus.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is nog iets voorzichtiger dan Von der Leyen over de snelheid waarmee een vaccin kan worden ontwikkeld. Na gesprekken met ontwikkelaars concludeerde het agentschap eind vorige maand dat dit zeker een jaar zal duren.

