Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is zondag met 94 kleiner dan een week eerder (115), zo blijkt uit de dagelijkse COVID-19-update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (196) is kleiner dan vorige week zondag (253).

Eerst meldde het RIVM dat er 203 ziekenhuisopnames waren bijgekomen, dit werd later gecorrigeerd naar 196 opnames.

In Nederland zijn nu in totaal 2.737 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, en daar zit een vertraging in.

De cijfers van zondag passen nog steeds bij het beeld dat het virus zich langzamer verspreidt dan wanneer er geen maatregelen zouden zijn getroffen, aldus het RIVM. Het is voor het eerst in twee weken tijd dat het aantal gemelde overleden op een dag onder de honderd ligt.

Het aantal bevestigde COVID-19-gevallen is met 1.188 gestegen naar 25.587. Het werkelijke aantal besmettingen ligt nog hoger, omdat niet alle coronapatiënten getest worden.

Sinds 6 april kunnen echter ook zorgmedewerkers die niet in het ziekenhuis werken op het virus getest worden als zij klachten hebben. Dit ziet het RIVM ook terug in de statistieken: van de nieuw gemelde patiënten is 39 procent werkzaam in de zorg.

Totale aantal sterfgevallen mogelijk twee keer zo groot

Uit cijfers van het Centraal voor de Statistiek (CBS) blijkt ook dat het totale aantal sterfgevallen mogelijk twee keer zo hoog ligt als het RIVM tot nu toe heeft gemeld.

Het CBS houdt het totale aantal overledenen per week bij en zet dat af tegen het gemiddelde aantal sterfgevallen in de eerste tien weken van dit jaar. Deze oversterfte kwam vorige week uit op ongeveer tweeduizend doden. Ongeveer duizend van die sterfgevallen werden geregistreerd door het RIVM.

Daar moet wel bij gezegd worden dat het CBS geen informatie geeft over de doodsoorzaak. Het is dus niet met zekerheid te zeggen dat de oversterfte volledig aan het coronavirus toe te schrijven is.

Het RIVM kijkt, net zoals bij een griepgolf, uiteindelijk vooral naar de cijfers van de oversterfte. De dagelijkse update is overigens wel belangrijk voor de statistieken en bevat cijfers over het aantal doden van wie zeker is dat zij met het coronavirus besmet waren.

