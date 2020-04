De Britse premier Boris Johnson heeft zijn dank uitgesproken richting de Britse zorgmedewerkers. Volgens hem dankt hij zijn leven aan de mensen die hem verzorgden na zijn coronabesmetting, vertelt hij aan de BBC.

De 55-jarige premier bedankte het personeel van het St Thomas-ziekenhuis in Londen, waar hij nog altijd verblijft. Johnson verliet donderdag na drie nachten de intensive care.

In zijn eerste publieke verklaring sinds zijn verblijf op de ic prijst Johnson het personeel van de Britse zorgdienst NHS. "Ik kan ze niet genoeg bedanken en ik dank mijn leven aan ze."

Zaterdag liet de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel weten dat Johnson nog een tijd moet werken aan zijn herstel.

Het coronavirus grijpt om zich heen in het Verenigd Koninkrijk. Zaterdag werden 917 nieuwe doden geregistreerd en vermoedelijk passeert het dodental zondag de grens van 10.000 slachtoffers. Het aantal nieuwe sterfgevallen is de afgelopen dagen wel afgevlakt, maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat zo blijft.

De regering verzoekt mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens het paasweekend.

