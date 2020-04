Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft zaterdag in overleg met partijen uit de zorg een nieuw verdeelmodel voor mondmaskers vastgesteld. De afgelopen tijd waren er zorgen over een tekort aan mondkapjes bij onder meer verpleeghuizen.

De maskers worden nu op basis van besmettingsrisico voor zorgverleners verdeeld. Tot nu toe was de verdeling van middelen sterk gebaseerd op het uitgangspunt dat patiënten vooral in de acute zorg terechtkomen. Dit betekende dat met name ziekenhuizen de beschermingsmiddelen ontvingen.

Nieuw aangekochte of geproduceerde mondkapjes gaan nu naar de locaties waar ze het meest nodig zijn. Dat kunnen naast ziekenhuizen ook verpleeghuizen zijn of in de thuiszorg. Over het tekort aan beschermingsmiddelen in verpleeghuizen stelden Tweede Kamerleden onlangs nog vragen aan het kabinet, dat beloofde voor Pasen met een oplossing te komen.

"Met het nieuwe verdeelmodel kunnen we gerichtere bescherming bieden aan het zorgpersoneel", aldus Van Rijn. "Deze mensen werken dag en nacht onder soms moeilijke omstandigheden. We zetten daarom alles op alles om ze veilig hun werk te kunnen laten doen."

Het nieuwe verdeelmodel voor mondmaskers gaat komende maandag in. Later volgen ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het verdeelmodel zal de komende weken worden doorontwikkeld op basis van de ervaring op de werkvloer en de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD's en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

