Het coronavirus houdt de wereld nu ruim drie maanden in zijn greep. Elke dag komen onderzoekers wereldwijd meer en meer te weten over dit nieuwe virus, waardoor antwoorden op prangende vragen kunnen veranderen. Een nieuw overzicht met de belangrijkste informatie (dit was de stand van zondag 12 april).

Dit is deel drie van een drieluik. Deel één vind je hier, en deel twee staat hier.

Kan het virus veranderen?

Ja, vooral virussen die nog maar kort geleden vanuit dieren naar mensen zijn overgegaan, kunnen veranderen. Maar de vraag is vooral of het virus daardoor gevaarlijker wordt voor mensen. Dit komt over het algemeen niet vaak voor. Zogeheten mutaties zorgen er meestal voor dat een virus minder gevaarlijk wordt, of het blijft even gevaarlijk. Wereldwijd wordt dit goed in de gaten gehouden.

Er werd gezegd dat dit virus in de zomer wel zal gaan verdwijnen, klopt dit?

Op dit moment vermoedt het RIVM dat het klimaat weinig invloed heeft op de verspreiding van het virus. Ook in landen met een warm en zonnig klimaat komt verspreiding voor en er is nog geen bewijs gevonden voor dat het virus zal verdwijnen of minder snel om zich heen grijpt bij warmere temperaturen.

Komt corona meer voor in gebieden met veel luchtverontreiniging?

Dat is nog niet bekend. Voor SARS (een ander type coronavirus dan het huidige COVID-19-coronavirus) is hier al wel onderzoek naar gedaan en toen waren er inderdaad meer patiënten in gebieden met een slechtere luchtkwaliteit. Dat hoeft echter nog niet te betekenen dat slechte luchtkwaliteit zorgt voor een groter risico op besmetting met het coronavirus. Wel is er in het algemeen een bewezen verband tussen luchtkwaliteit en luchtweginfecties.

Kan mijn huisdier besmet raken?



In theorie wel, maar die kans is heel klein. Er zijn wereldwijd enkele gevallen gemeld van besmette huisdieren, waaronder eind maart een kat in België. Ook werd laatst een tijger in New York positief getest. In alle gevallen van huisdieren waren de eigenaren ook besmet.

De kans dat een huisdier besmet raakt en vervolgens weer een ander dier of mens aansteekt, is zoals we nu weten verwaarloosbaar klein in vergelijking tot mens-op-mens besmetting. Dat is wel sowieso één keer gebeurd, bij de start van de verspreiding van het virus in Wuhan.

Hoewel de kans heel klein lijkt dat je het virus overdraagt op je huisdier, is het verstandig om intensief contact te vermijden als je klachten hebt (aaien mag nog wel). Ook mogen honden van (verdachte) coronapatiënten gewoon uitgelaten worden en in contact komen met andere honden.

Kan je het virus krijgen via drinkwater?

Er zijn gevallen bekend van overdracht via drinkwater. Het virus is tot nu toe ook nog niet aangetoond in Nederlands kraanwater. In Nederland bestaat bovendien een strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met bescherming tegen virussen, wat redelijk uniek is in de wereld.

Zit het coronavirus in het rioolwater?

Ja, daar is het aangetroffen. Maar dat is afvalwater, dus niet het water dat uit de kraan komt. Experts achten de kans klein dat het virus zich via rioolwater in Nederland verspreidt. Wel kunnen rioolwateranalyses nuttige informatie over het virus bieden. Eerder werden onder meer het mazelen- en poliovirus in Nederlands rioolwater aangetroffen.

86 Video Waarom in jouw ontlasting wordt gezocht naar het coronavirus

Wat is de incubatietijd van het COVID-19-virus?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je daadwerkelijk ziek wordt. Op basis van berekeningen van veel patiënten blijkt dat dit bij het coronavirus varieert van twee tot twaalf dagen. Voor de zekerheid houdt het RIVM veertien dagen aan.

Heb je contact gehad met iemand die besmet is, dan moet je dus veertien dagen binnenblijven. Heb je daarna nog steeds geen klachten gehad, dan ben je (hoogstwaarschijnlijk) niet geïnfecteerd.

Hoe gevaarlijk is het virus?

Dit valt op dit moment nog niet duidelijk te zeggen. De berekende sterftecijfers (hoeveel mensen overlijden ten opzichte van het totaal aantal besmette mensen) verschillen per land. Dit komt doordat sommige landen alleen mensen testen met erge klachten en andere landen ook mensen met milde klachten.

Uiteindelijk kan over een poos op basis van de oversterfte (hoeveel méér mensen er overlijden dan normaal) worden geconcludeerd hoe gevaarlijk het virus is voor de mens. Op basis van recente Nederlandse cijfers zien we dat er meer mensen overlijden dan bij bijvoorbeeld ernstige griepgolven zoals in 2017/2018.

Waarom houdt Nederland het aantal genezen patiënten niet bij?

In Nederland ben je genezen als je 24 uur geen klachten hebt. Je hoeft dat dan niet bij het RIVM of de GGD te melden. Vóór 8 maart was de regel dat je genezen was als je twee keer negatief testte. Vanwege de beperkte testcapaciteit is dat afgeschaft.

Bovendien zegt het aantal genezen patiënten ook pas echt iets als je überhaupt veel mensen met een mogelijke besmetting test. Wie niet positief getest is, zal immers ook nooit in de 'genezen'-statistieken worden opgenomen.

Kun je het virus nog een keer krijgen als je al besmet bent geweest?

Eerder werd uitgegaan van niet, maar wetenschappers twijfelen daar inmiddels over. Het lijkt erop dat mensen die besmet zijn geweest maar milde klachten hebben vertoond, minder antistoffen hebben dan mensen met erge klachten. Het is dus niet duidelijk of zij voldoende immuniteit hebben opgebouwd. Ook kunnen mensen zelfs besmet zijn zonder dit door te hebben. De kans is reëel dat ook zij weinig antistoffen opbouwen, en dus ook opnieuw besmet zouden kunnen raken.

Het is opvallend dat veel mensen op de ic overgewicht hebben, zegt dit iets over het virus?

Daar is op dit moment nog weinig over te zeggen. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), had eind maart zo'n 80 procent van de ic-patiënten overgewicht. Gommers vermoedt dat dit te maken heeft met een "zware borstkas, waardoor je al moeilijker kan ademen". Dat zegt echter niets over eventuele grotere kans op besmetting. Nader onderzoek moet dit nog uitwijzen.

Lopen mannen echt meer risico dan vrouwen op ergere klachten?

Uit de statistieken tot nu toe blijkt niet dat er meer mannen dan vrouwen ziek worden, maar wel dat er meer mannen in het ziekenhuis belanden en overlijden. Waarschijnlijk spelen zowel gedrag als biologische verschillen een rol. Dat mannen gemiddeld meer roken en drinken dan vrouwen lijkt een belangrijk verschil te zijn, en vrouwen hebben gemiddeld een actiever immuunsysteem dan mannen.

Let op: er is nog geen onomstotelijk bewijs gevonden dat deze zaken ervoor zorgen dat mannen (gemiddeld) ernstiger ziek worden dan vrouwen. Het zijn tot nu toe slechts aannames.

Lopen zwangere vrouwen meer risico? En ongeboren baby's?

Voor zover bekend is het niet gevaarlijker voor een zwangere vrouw dan een gewone griep, melden experts van de Cleveland Clinic in de Verenigde Staten. Vrouwen die in verwachting zijn hebben normaal gesproken een zwakker immuunsysteem waardoor virussen eerder tot complicaties kunnen leiden. Ook is de kans groter dat ze een virus oplopen. Desondanks blijft ook voor zwangere vrouwen de kans op besmetting nog altijd klein.

Er is nog weinig bekend over hoe het coronavirus de zwangerschap zelf kan beïnvloeden. De eerste onderzoeken tonen niet aan dat ongeboren baby's het virus kunnen oplopen. Tot nu toe zijn alle baby's van wie de moeder tijdens de zwangerschap besmet was met het virus negatief getest.

49 Video Spaanse moeder met corona ziet baby voor het eerst via tablet

Meer weten? In het eerste deel van dit drieluik beantwoorden we de volgende vragen:

- Wat zijn de symptomen van het virus?

- Wie worden er in Nederland getest op het coronavirus?

- Wie vallen er onder de zogeheten 'kwetsbare groepen' die extra risico lopen?

- Hoe zit het inmiddels met de testcapaciteit?

- Kan ik laten testen of ik het virus al heb gehad?

- Hoe zit het precies met die (groeps)immuniteit?

- Er wordt steeds gezegd dat het virus vooral erg is voor ouderen en kwetsbare mensen, maar er overlijden toch ook jongere mensen?

- Kunnen kinderen het virus overdragen?

- Wie worden er wel en niet opgenomen op de ic?

- Hoe wordt het virus overgedragen?

- Is 1,5 meter afstand houden van anderen genoeg?

En in deel twee van dit drieluik komen deze zaken aan bod:

- Kun je het virus ook overdragen als je niet ziek bent?

- Kan je ziek worden als je spullen of oppervlakken aanraakt?

- Wat moet je doen als je het virus denkt te hebben?

- Kan iemand die het coronavirus heeft gehad, nog andere mensen besmetten?

- Hoe snel kan je genezen na een besmetting?

- Heeft het zin om een mondkapje te dragen?

- Is er al een behandeling tegen het virus?

- Is er al een vaccin?