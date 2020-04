Het coronavirus houdt de wereld nu ruim drie maanden in zijn greep. Elke dag komen onderzoekers wereldwijd meer en meer te weten over dit nieuwe virus, waardoor antwoorden op prangende vragen kunnen veranderen. Een nieuw overzicht met de belangrijkste informatie.

Kun je het virus ook overdragen als je niet ziek bent?

Ja, hiervoor zijn aanwijzingen, maar in welke mate is nog niet duidelijk. Het RIVM let het als volgt uit: je kunt het virus al bij je dragen zonder dat je klachten ervaart. Er is gebleken dat het virus zich in de neus vermeerdert in het slijmvlies, voordat dit klachten zoals hoesten en verkoudheid geeft. Iedereen, ook als diegene zich niet ziek voelt, kucht weleens of zit weleens aan zijn of haar neus. Mogelijk heb je daarna het virus aan je handen. Als je vervolgens iemand anders een hand schudt (wat als het goed is natuurlijk niemand meer doet), en diegene vervolgens aan zijn of haar ogen, neus of mond zit, kun je deze persoon besmetten zonder dat je het doorhebt.

Ook kun je het virus op deze manier op oppervlakten achterlaten, waar het enige tijd kan overleven. Als iemand hier vervolgens aanzit en weer zijn ogen, neus of mond aanraakt kan diegene besmet worden. Daarom adviseert het RIVM ook om grondig en vaak je handen te wassen. Op deze manier voorkom je deze verspreiding.

Kun je ziek worden als je spullen of oppervlakken aanraakt?

Ja dus, dat kan, maar de kans is klein. Als je na het aanraken van post, pakketjes, winkelwagentjes, boodschappen of een bos bloemen je handen gelijk wast of tot die tijd niet aan je gezicht zit, verklein je deze kans bovendien.

Hoelang het virus op oppervlakten kan overleven, is niet duidelijk. Uit sommige onderzoeken bleek enkele uren tot dagen, maar deze studies vonden plaats in het laboratorium. In de echte wereld kunnen omgevingsfactoren, zoals het weer en de luchtvochtigheid, de situatie veranderen. Bovendien is een 'nog levend' virus niet per definitie nog een virus dat jou ziek kan maken. Tot slot kan de hoeveelheid virus die een ziek persoon achterlaat op een oppervlak ook sterk verschillen.

Wat moet je doen als je het virus denkt te hebben?

Als je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) hebt, hoef je niet de dokter te bellen maar moet je thuisblijven en uitzieken. Je mag ook geen boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of bezoek ontvangen. Je huisgenoten moeten zoveel mogelijk binnenblijven: voor hen gelden dan dezelfde regels als de rest van Nederland.

Als je verkoudheidsklachten en benauwdheid en/of koorts (boven 38 graden Celsius) hebt, gelden dezelfde regels als bij een verkoudheid en ga je in isolatie. Ook je huisgenoten mogen dan helemaal niet naar buiten: voor hen gelden dus striktere regels dan wanneer jij alleen verkoudheidsklachten hebt. Zij moeten ook in strenge isolatie met als enige uitzondering dat een huisgenoot zonder klachten boodschappen mag doen als dat echt noodzakelijk is.

Je mag weer naar buiten als jij of je zieke huisgenoot 24 uur lang geen klachten meer heeft.

Er geldt een uitzondering voor mensen die werken in cruciale beroepen. Zij blijven pas thuis van hun werk als ze zelf klachten met koorts hebben. Het RIVM raadt aan om altijd te overleggen met je werkgever.

Wanneer bel ik dan wel de huisarts?



Je hoeft pas de huisarts te bellen als je zieker wordt of medische hulp nodig bent. Bijvoorbeeld wanneer je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga sowieso nooit op eigen houtje naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar pak eerst de telefoon.

Kan iemand die het coronavirus heeft gehad nog andere mensen besmetten?

Nee. Als je 24 uur lang geen klachten meer hebt gehad (dus ook geen lichte klachten meer hebt, zoals een loopneus) ben je volgens het RIVM genezen en draag je het virus niet meer bij je. Je kunt dan (volgens de huidige wetenschappelijke inzichten) ook geen andere mensen meer besmetten.

Hoe snel kan je genezen na een besmetting?

Dit ligt aan de ernst van de klachten die je hebt. Mensen met lichte tot milde klachten zullen sneller genezen dan mensen die in een ziekenhuis worden opgenomen.

Heeft het zin om een mondkapje te dragen?

In Nederland wordt op dit moment (11 april) nog steeds alleen geadviseerd aan zorgpersoneel om mondkapjes te dragen. Alleen de juiste professionele mondkapjes werken namelijk, mits je ze op de juiste manier gebruikt. Ze moeten goed sluiten over neus en mond en je moet ze regelmatig wisselen. Simpelere mondkapjes, zoals papieren mondkapjes, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft volgens het RIVM schijnzekerheid.

Het RIVM laat wel weten niet blind te zijn voor andere onderzoeken waaruit zou blijken dat het virus ook op langere afstanden dan 1,5 meter overgedragen kan worden. Om die reden moet je ook binnenblijven als je klachten heb. Daarnaast is niet bekend of een mondkapje verspreiding kan voorkomen als je de ziekte bij je draagt maar geen klachten hebt. Als hierover informatie beschikbaar komt, kan het advies aangepast worden.

Is er al een behandeling tegen het virus?

Er is nog geen specifieke behandeling tegen het coronavirus. Op dit moment bestaat een behandeling in het ziekenhuis uit het behandelen van de symptomen. Zo kun je bij benauwdheidsklachten zuurstof toegediend krijgen.

Wel wordt er geëxperimenteerd met verschillende medicijnen, zoals chloroquine. Dit is een medicijn dat gebruikt wordt tegen malaria. Ondanks dat het nog niet wetenschappelijk bewezen is, zijn er al wel aanwijzingen dat dit middel kan helpen.

Is er al een vaccin?

Nee, en we weten helaas ook niet wanneer dit er wel zal zijn. Wereldwijd wordt er hard gewerkt aan een vaccin, maar dit zal er zeker nog niet de komende maanden zijn. Als er eenmaal een middel is, moet ook nog worden getest of het geen bijwerkingen veroorzaakt.

94 Video In de race voor het vaccin tegen coronavirus: zo gaat dat

