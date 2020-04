Conducteurs hebben zaterdag twee treinen op het traject van Rotterdam naar Amsterdam opgeheven omdat het te druk werd in de treinen, bevestigt een woordvoerder van de NS aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. Ondanks herhaaldelijke oproepen van de conducteurs, meldden zich te weinig vrijwilligers om de treinen te verlaten. Hierdoor kon de noodzakelijke 1,5 meter afstand in de trein niet meer gegarandeerd worden.

Alle reizigers moesten daarom met assistentie van de politie op station Gouda de trein verlaten. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld, weet de woordvoerder. Een groot gedeelte van de reizigers heeft zich daarna verdeeld over andere treinen. Een aantal koos voor een alternatieve reiswijze.

Waarom het in deze treinen zo druk was, durft de woordvoerder niet te zeggen. "Maar in een van de treinen zat bijvoorbeeld een groep mensen met fietsen, die in een andere stad een stuk wilde gaan fietsen. Als je een ommetje wil maken, doe dat dan niet in een andere stad."

Er zijn de afgelopen tijd meer treinen geweest waarin meer reizigers zaten dan de bedoeling is, vertelt de woordvoerder. Of er meer treindiensten gestaakt zijn om de 1,5 meter afstand te kunnen blijven garanderen, weet hij niet.

De NS benadrukt alleen voor noodzakelijke reizen gebruik te maken van de trein, zodat er voldoende ruimte is in de treinen. In verband met het coronavirus rijden er veel minder treinen dan gebruikelijk: op alle stations rijden nog maar twee treinen per uur. De meeste intercity's zijn daarnaast vervangen door sprinters.

