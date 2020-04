Het coronavirus houdt de wereld nu ruim drie maanden in zijn greep. Elke dag komen onderzoekers wereldwijd meer en meer te weten over dit nieuwe virus, waardoor antwoorden op prangende vragen kunnen veranderen. Een nieuw overzicht met de belangrijkste informatie (dit was de stand van zaken op 12 april).

Wat zijn de symptomen van het virus?

Klachten die veel voorkomen zijn koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen en kortademigheid. Verder kun je last hebben van diarree en tijdelijk verlies van geur en smaak, al kan dat ook door iets anders komen.

Wie worden er in Nederland getest op het coronavirus?

Het testbeleid in Nederland richt zich op patiënten uit risicogroepen en zorgmedewerkers die kwetsbare groepen verzorgen. Dit betekent dus dat niet alle mensen met klachten getest worden. Wie (niet ernstig) ziek is, moet sowieso thuisblijven en uitzieken. Een testuitslag zal hier geen verschil in maken.

Je kan jezelf dus niet aanmelden om je te laten testen. Een test wordt alleen uitgevoerd als je huisarts dit nodig vindt. Online kun je corona-zelftesten aangeboden, maar deze zijn niet bedoeld voor thuisgebruik. Vaak laten deze testen namelijk wel zien of iemand recent in aanraking is geweest met het virus, maar ze kunnen niet bepalen of iemand het virus ook bij zich draagt. De inspectie heeft hier ook voor gewaarschuwd.

Wie vallen er onder de zogeheten 'kwetsbare groepen' die extra risico lopen?

Kwetsbare groepen zijn mensen die een hoger risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Dit zijn alle mensen van zeventig jaar of ouder en daarnaast deze mensen van achttien jaar of ouder:

- met onderliggende aandoeningen, zoals chronische hart- of nieraandoeningen, diabetes of ernstige afweerstoornissen of afwijkingen aan de luchtwegen en longen

- mensen met ernstige gedragsproblemen die in een instelling verblijven

- mensen met een lichamelijke beperking die een grote zorgbehoefte hebben.

Hoe zit het inmiddels met de testcapaciteit?

Er worden komende weken in Nederland ongeveer 17.500 testen per dag uitgevoerd door 41 laboratoria. Dit kan indien nodig opgeschroefd worden naar 29.000 testen per dag. De capaciteit is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar personeel en beschikbare materialen, zoals wattenstaafjes, verpakkingsmaterialen en beschermingsmiddelen voor de personen die de testen afnemen. Voor de analyse van de test in het lab zijn ook materialen nodig, zoals vloeistoffen, filters en apparatuur.

Sommige van al deze benodigdheden zijn schaars, waardoor niet iedereen zomaar getest kan worden. Wel doet het RIVM onderzoek naar andere testmanieren, waarvoor andere middelen nodig zijn. Als deze testen blijken te werken, kan er in de toekomst meer worden getest.

Kan ik laten testen of ik het virus al heb gehad?

Nee, op dit moment wordt nog onderzocht welke antistoffentest het betrouwbaarste resultaat geeft. Hiervoor worden mensen al wel in beperkte mate getest. Er wordt echter afgeraden om je bloed zelf hierop te laten testen, omdat dit een gevoel van schijnveiligheid kan geven. Er wordt namelijk nog onderzocht of je echt immuun bent als je de ziekte hebt gehad, zeker wanneer je slechts milde symptomen had.

Hoe zit het precies met die (groeps)immuniteit?

In eerste plaats is het Nederlands coronabeleid erop gericht om te voorkomen dat het zorgsysteem overbelast raakt en moet het kwetsbare ouderen bescherming bieden. Geen enkele maatregel die is genomen kan er echter voor zorgen dat het virus op korte termijn verdwijnt. Het opbouwen van groepsimmuniteit is een mogelijk gevolg van dat het virus hier voorkomt en geen doel op zich.

Groepsimmuniteit (ook wel kudde-immuniteit) bereiken we als zo'n 60 procent van de Nederlanders het virus heeft gehad en immuun is geraakt. Op die manier kan het virus zich vrijwel niet meer verder verspreiden. Iemand die ziek is, zou normaal gesproken anderen aansteken en ziek maken, die op hun beurt weer anderen aansteken: een soort kettingreactie. Maar als de meerderheid van de Nederlanders het virus al gehad heeft, 'breekt' de ketting omdat de immune mensen niet meer besmet kunnen raken, laat staan anderen besmetten.

Er wordt steeds gezegd dat het virus vooral erg is voor ouderen en kwetsbare mensen, maar er overlijden toch ook jongere mensen?

Dat klopt. Zo'n 80 procent van de mensen met ernstige klachten is tachtig jaar of ouder. Hoe jonger je bent, hoe kleiner de kans is dat je ernstige klachten ontwikkelt. Het kan zelfs dat je niet doorhebt dat je besmet bent (geweest). Maar een 'kleine kans' betekent natuurlijk niet je geen enkel risico loopt. Ook jongere mensen belanden in het ziekenhuis, op de ic en/of kunnen overlijden.

Kunnen kinderen het virus overdragen?

Uit de (internationale) gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig klachten te krijgen. Ook lijken ze weinig bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Op dit moment loopt hier ook in Nederland een onderzoek naar waarvoor honderd gezinnen worden gevolgd. Naar verwachting zullen de eerste resultaten binnenkort bekend worden gemaakt, maar het hele onderzoek is pas in mei afgerond.

Wie worden er wel en niet opgenomen op de ic?

Mensen die continue hulp bij het ademen nodig hebben, worden opgenomen op de ic. Daarbij geldt wel: hoe ouder je bent, hoe groter de gevolgen van een ic-opname zijn voor je conditie. Artsen bespreken daarom vooraf wat de overlevingskansen zijn en wat de verwachte levenskwaliteit zal zijn na ic-opname. Sommige mensen kiezen er om die redenen voor dat ze niet willen worden behandeld. Daarbij speelt ook het feit dat familieleden niet of nauwelijks op bezoek mogen komen op de ic een rol.

In Nederland is de capaciteit op de ic inmiddels opgehoogd tot negentienhonderd bedden voor coronapatiënten. Momenteel (11 april) bevinden we ons in de zogeheten plateaufase met zo’n veertienhonderd patiënten, dit aantal stijgt soms en daalt soms. Naar verwachting hoeft er dus nog geen triage plaats te vinden en is voor alle patiënten die behandeld willen worden plek. In dat geval zouden artsen moeten kiezen wie wel of niet een plek krijgt op de ic, zoals in Italië. Daar worden richtlijnen voor opgesteld, maar die lijken (voorlopig) niet nodig.

Hoe wordt het virus overgedragen?

Het coronavirus wordt grotendeels overgedragen door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het virus in de lucht. Maar het kan hier niet oneindig blijven hangen, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als mensen in je nabije omgeving deze druppeltjes inademen of als deze druppeltjes op hun handen terecht komen en ze hiermee aan hun ogen, neus of mond zitten, kunnen zij besmet raken. Er zijn daarnaast ook aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn, maar het is nog onduidelijk in hoeverre dit bijdraagt aan de totale verspreiding.

Is 1,5 meter afstand houden van anderen genoeg?

Infecties van de luchtwegen kunnen zich verspreiden via druppels of via zogeheten aerosolen. Druppels zijn relatief groot en zwaar en zullen vanwege de zwaartekracht sneller neerslaan, ongeveer na 1,5 meter. Aerosolen zijn microscopisch kleine deeltjes die vrijkomen bij procedures op de intensive care. Deze deeltjes zijn veel kleiner en lichter en kunnen dus langer in de lucht blijven hangen en verder verspreiden. Op de ic is 1,5 meter afstand (zonder beschermingsmiddelen) dus niet voldoende, maar in het dagelijks leven is het genoeg.

