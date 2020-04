Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is met zeven licht gestegen, maakt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zaterdagmiddag bekend. In totaal liggen er 1.391 patiënten op de intensivecareafdelingen in Nederland.

Vrijdag lagen er nog 1.384 patiënten op de ic-afdelingen in Nederland. In totaal zijn 387 coronapatiënten op de intensive care overleden; 8 meer dan vrijdag. Er herstelden 178 patiënten, een stijging van 14 vergeleken met de dag ervoor.

Kuipers: "We zitten momenteel op een stabiel hoog plateau sinds afgelopen maandag. Dat vraagt onveranderd veel inzet van alle ziekenhuizen om patiënten op te vangen."

Het aantal patiënten op de ic-afdelingen nam vrijdag al af met 33, de eerste keer dat er een daling van tientallen te melden was. Woensdag was er voor het eerst sprake van een daling, maar donderdag steeg het aantal patiënten weer wat.

Kuipers vertelde vrijdag dat het "onveranderd druk" was op de Nederlandse intensivecareafdelingen. Hij voorspelde dat het de komende maanden druk zal blijven op de Nederlandse intensivecareafdelingen.

Voor de coronacrisis telde Nederland 1.150 ic-bedden. Dat aantal is in de laatste weken flink opgeschroefd, naar een totaal van 2.400. De capaciteit op de ic's is volgens Kuipers uitgebreid met materiaal en personeel van operatiekamers. Zo'n vijfhonderd ic-bedden zijn beschikbaar voor mensen die niet besmet zijn met het coronavirus.

