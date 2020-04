De Nederlandse overheid heeft op 10 februari ondersteuning geboden bij het sturen van een vliegtuig vol mondkapjes, medische overalls en beademingsmachines naar de Chinese stad Wuhan. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. Nog geen twee weken later constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat er in Nederland problemen ontstaan met de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen.

Hoeveel medische hulpmiddelen op de desbetreffende dag het vliegtuig worden ingeladen, is niet bekend. Een betrokken handelaar zegt tegen de krant dat hij alleen al '5 tot 6 miljoen mondkapjes, honderdduizend overalls en tien beademingsmachines' heeft opgekocht in Nederland, Duitsland en Turkije.

Ook KLM levert drie containers met medische spullen, blijkt uit een interne communicatie in handen van de Volkskrant.

Nog geen twee weken later, op 28 februari, waarschuwt RIVM-directeur Jaap van Dissel voor een wereldwijde schaarste van vooral mondkapjes.

In een officiële verklaring zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikelijk gehandeld te hebben bij dit soort humanitaire vluchten. "Ook uit solidariteit met de bevolking van Wuhan heeft Nederland gefaciliteerd in het voorzien van landingsrechten voor dit toestel." Volgens de Chinese ambassade is de samenwerking "binnen het kader van de wet verlopen".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.