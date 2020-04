Als gevolg van de getroffen coronamaatregelen dalen de misdaadcijfers in regio's met veel criminaliteit, zoals Zuid-Afrika en Latijns-Amerika, meldt persbureau AP. Er bestaan daarentegen wel zorgen over een toename van onder meer huiselijk geweld.

Sinds het begin van de lockdown in Zuid-Afrika op 26 maart is de criminaliteit in dat land fors gedaald. In de eerste week van de maatregelen vonden er 'slechts' 94 moorden plaats. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 326. Ook het aantal gerapporteerde verkrachtingen in die week daalde ten opzichte van 2019 flink: van 699 tot 101.

Ook in andere gewelddadige delen van de wereld daalden de misdaadcijfers; zo is de misdaad in Latijns-Amerika teruggelopen tot het laagste niveau in decennia, schrijft AP. Een 47-jarige bouwvakker uit San Salvador vertelt aan het persbureau dat er minder geweld en overlast van bendes is.

In Peru zijn de misdaadcijfers vorige maand zelfs met 84 procent gedaald. Een begrafenisondernemer uit hoofdstad Lima vertelt dat er normaal gesproken ongeveer vijftien lichamen per dag worden binnengebracht, waarvan er veel van moordslachtoffers zijn. Deze week kon hij op één dag zelfs zes uur lang 'pauzeren'. "Er worden bijna geen moorden gepleegd en er vinden ook amper auto-ongelukken plaats."

Zorgen over toename van huiselijk geweld groeien

Ook in de Verenigde Staten is deze trend te zien. In Chicago, een van Amerika's gewelddadigste steden, vonden sinds de lockdown 42 procent minder drugsgerelateerde arrestaties plaats dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens strafrechtadvocaten kunnen drugsdealers niet meer vrijuit bewegen en verkopen ze daardoor minder. Over het algemeen daalde de misdaad in de stad met 10 procent.

Ook in New York nam de criminaliteit en misdaad af door de COVID-19-crisis, met zo'n 12 procent. Het komt zelden voor dat een Amerikaanse stad een daling van dubbele cijfers ziet, schrijft AP. Tijdens de misdaaddaling in New York in de jaren negentig, een van de grootste omslagen in de Amerikaanse geschiedenis, daalde de criminaliteit in drie jaar tijd met ongeveer 40 procent.

Alhoewel de cijfers in regio's met het grootste aantal moorden en veel misdaad dus teruglopen, zijn er wereldwijd grote zorgen over de toename van niet-gemeld huiselijk geweld, kindermisbruik en verwaarlozing. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de lockdowns worden opgeheven, of juist te lang doorgaan.

Minder woninginbraken en fietsendiefstallen in Nederland

Ook in Nederland heeft de coronacrisis invloed op de criminaliteit, meldde de politie eind maart na een eerste analyse. Onder meer het aantal meldingen van woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij daalden flink. Wel was er meer overlast en onrust in wijken.

Daarnaast ziet de politie dat cybercriminelen inspelen op de actualiteit en onder meer proberen persoonsgegevens te bemachtigen door coronagerelateerde phishingmails te sturen. Eind maart was echter nog geen opvallende toe- of afname te zien in het aantal meldingen over babbeltrucs en online misdrijven.

