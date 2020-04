Italië verlengt de lockdown die vanwege het coronavirus van kracht is tot zeker 3 mei, meldt de Italiaanse premier Giuseppe Conte vrijdagavond tijdens een persconferentie.

Ook fabrieken moeten tot zeker 3 mei hun deuren gesloten houden vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus. Eerder was er de hoop dat enkele fabrieken mogelijk weer konden gaan draaien. "Dit is een lastige, maar nodige beslissing waar ik alle politieke verantwoordelijkheid voor neem", zei de premier.

Conte beloofde tijdens de persconferentie wel dat er gepast zal worden gereageerd als voor 3 mei blijkt dat hij de maatregelen kan versoepelen.

De lockdown gold tot nu toe tot 13 april, maar deze wordt nu met bijna drie weken verlengd. Vanaf 14 april mogen sommige winkels wel weer open, meldt de premier. Onder meer boekwinkels, kantoorboekhandels en kinderkledingwinkels mogen hun deuren vanaf die dag weer openen. De meeste winkels en bedrijven in Italië zijn sinds 9 maart gesloten.

Aantal coronapatiënten in Italië neemt iets af

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen en overledenen in Italië lijkt sinds het begin van deze maand wat af te vlakken. Sinds 5 april is 610 het hoogste aantal gemelde sterfgevallen in 24 uur tijd. Vrijdag werden er 570 doden gemeld.

Ook het aantal nieuwe bevestigde besmettingsgevallen lijkt af te nemen en ligt lager dan eerder bijna dagelijks het geval was. Vrijdag werden er 3.951 nieuwe besmettingen gemeld, donderdag nog 4.204.

Italië is wereldwijd één van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Volgens officiële tellingen zijn er sinds de uitbraak halverwege februari 147.577 besmettingen geregistreerd. Alleen de Verenigde Staten en Spanje hebben meer bevestigde besmettingen. Het officiële dodental in Italië staat op 18.849. Ook liggen er momenteel 3.497 mensen op de intensive care.

