Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (vrijdagavond 10 april) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Weer minder sterfgevallen gemeld

Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus neemt sinds vorige week af. Vrijdag werden er door het RIVM 115 doden gemeld, een stuk minder dan de 148 van een week eerder.

Onderstaande aantallen kunnen nog veranderen, omdat het soms enkele dagen duurt voordat een ziekenhuis een overlijdensgeval bij het RIVM meldt.

Bovendien ligt het werkelijke aantal overledenen hoger dan het aantal gemelde sterfgevallen, doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Het gaat dan om bijvoorbeeld sterfgevallen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Uit cijfers van het Centraal voor de Statistiek (CBS) blijkt ook dat het totale aantal sterfgevallen mogelijk twee keer zo hoog ligt als het RIVM tot nu toe heeft gemeld.

Aantal ziekenhuisopnames vlakt af

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt al sinds de piek van 24 maart af. Op vrijdag werd bekend dat er 225 mensen opgenomen zijn in het ziekenhuis, fors lager dan de 502 van vorige week.

Net als bij het aantal sterfgevallen kunnen de cijfers van de afgelopen dagen nog veranderen, maar dit doet waarschijnlijk niets af aan de trend.

Verschillen tussen regio's zijn groot

Het RIVM ziet grote regionale verschillen in de verspreiding van het coronavirus. Zo zijn bijna een kwart van de bevestigde besmettingen vastgesteld in Noord-Brabant. Ook in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn absoluut gezien veel besmettingen vastgesteld.

Relatief, gemeten per 100.000 inwoners, telt niet Noord-Brabant, maar Limburg als de provincie met de meeste besmettingen. Groningen heeft relatief het kleinste aantal infecties.

Het RIVM heeft ook gekeken naar de besmettingsgraad onder zorgmedewerkers. Landelijk gezien is 24 procent van de bevestigde COVID-19-patiënten zorgmedewerker. De verdeling verschilt echter ook hier sterk per regio; zo is in Noord-Brabant 11 procent van de patiënten zorgmedewerker en ligt dat percentage in Groningen op 56 procent.

Helft van de overledenen was 81 jaar of ouder

De helft van het aantal opgenomen coronapatiënten is zeventig jaar of ouder. Van de overledenen was de helft 81 jaar of ouder.

15 van de in totaal 2.511 overledenen waren jonger dan vijftig jaar. De twee jongst overleden COVID-19-patiënten waren tussen de 25 en 29 jaar.

Aanzienlijk meer mannen dan vrouwen sterven aan COVID-19

Het aantal besmettingen lijkt groter te zijn onder vrouwen. Er belanden echter meer besmette mannen in het ziekenhuis. Ook overlijden meer mannelijke dan vrouwelijke coronapatiënten. In beide gevallen is bijna twee derde man. Hoe dat komt, leggen we uit in dit artikel.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.