Onder andere NU.nl meldde donderdag dat tijdens het sporten 1,5 meter afstand houden lang niet voldoende is. Dit blijkt alleen niet gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.

Bert Blocken, hoogleraar aerodynamica aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Katholieke Universiteit (KU) Leuven vertelde dinsdag aan Het Laatste Nieuws dat adem-, hoest en niesdruppeltjes van sporters nog meters nadat de sporters zijn gepasseerd in de lucht te vinden zijn. Dit kan volgens Blocken mogelijk invloed hebben op het risico op besmetting door het coronavirus.

Wielrenners zouden bijvoorbeeld geen 1,5 meter, maar wel 20 meter afstand moeten houden als ze achter elkaar fietsen. Dit nieuws werd door verschillende media overgenomen, waaronder NU.nl. Maar, er blijkt nog geen onderzoek te zijn gepubliceerd waaruit duidelijk wordt hoe de onderzoekers tot hun conclusie zijn gekomen. Ook is de betekenis van de resultaten voor het risico op besmetting met het coronavirus onduidelijk.

Wat is er onderzocht?

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Katholieke Universiteit (KU) Leuven hebben met behulp van computersimulaties gekeken hoe adem-, hoest- en neusdruppeltjes zich in de buitenlucht gedragen.

Blocken legde aan Het Laatste Nieuws uit dat als een sporter beweegt er een luchtstroom ontstaat, de zogenaamde slipstream, waarin adem-, hoest- en neusdruppeltjes zich verspreiden. Door de slipstream zouden deze druppeltjes van wielrenners tot wel 20 meter achter de gepasseerde wielrenner in de lucht kunnen hangen. En zelfs bij wandelaars zouden adem-, hoest- en neusdruppeltjes vier meter achter de wandelaar nog in de lucht kunnen zitten.

Blocken adviseerde daarom om niet recht achter elkaar te sporten en als je dit wel doet het ruim afstand te houden.

Nog niet gepubliceerd

Het onderzoek op basis waarvan Blocken zijn uitspraken deed is nog niet gepubliceerd. Blocken en de andere onderzoekers schrijven dat vanwege de wereldwijde coronacrisis, ervoor is gekozen om de resultaten al voor publicatie via de media te delen.

Wanneer wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd, wordt het onderzoek door wetenschappers die niet betrokken zijn bij het onderzoek nagelezen, om te kijken of er geen fouten zijn gemaakt en om te kijken of het onderzoek aan de eisen voor goed onderzoek voldoet. Dat is in dit geval dus nog niet gebeurd.

Daarnaast is ook de onderzoeksmethode nog niet bekend gemaakt, waardoor we bijvoorbeeld niet weten van welke weersomstandigheden is uitgegaan en andere wetenschappers ook niet alvast naar de methode van onderzoek kunnen kijken.

Implicaties onduidelijk

Tot slot geldt dat als het onderzoek inderdaad gewoon goed is uitgevoerd, het nog niet duidelijk is wat resultaten betekenen voor de verspreiding van het coronavirus. Hoest- en niesdruppeltjes worden gezien als de belangrijkste manier waarop mensen besmet raken met het coronavirus. Maar, het is nog onduidelijk hoe makkelijk het coronavirus zich in de buitenlucht verspreidt. William Hanage, epidemioloog aan Harvard University, vertelde aan Vice dat voor een mogelijke besmetting met het coronavirus het vooral van belang is hoeveel actief virus de adem-, hoest- en niesdruppeltjes bevatten.

De onderzoekers schrijven daarnaast zelf dat het nog onderwerp van debat is of hoest- en niesdruppeltjes nog een besmettingsgevaar vormen nadat ze op je kleding of lichaam zijn gekomen en verdampt zijn.

