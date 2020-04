Sinds het begin van de coronacrisis melden zich steeds minder kinderen op de spoedeisende hulp (SEH). Dit is deels verklaarbaar omdat zij nu niet naar school gaan en niet sporten. Maar ook kinderen in onveilige thuissituaties komen niet meer langs op de SEH.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) luidt hierover vrijdag de noodklok. "Bekend is dat sociale isolatie en stress risicofactoren zijn voor mishandeling", stelt woordvoerder en SEH-arts Dayenne Caris.

"De vrees is dat door de 'blijf thuis'-maatregel kinderen die medische hulp nodig hebben, niet op de SEH verschijnen maar onder de radar blijven." Het signaleren van mishandeling behoort tot de kerntaken van een SEH-arts.

"We weten dat huiselijke spanningen vaak aanleiding zijn voor geweld. En stress is er door de coronacrisis volop", beklemtoont Caris. "Er is angst over werk en inkomen, mensen hebben het gevoel dat ze met hun rug tegen de muur staan, kunnen hun rekeningen niet betalen. Als de kinderen dan ook nog eens de hele dag thuis zijn - dus dat iedereen op elkaars lip zit - zijn alle ingrediënten aanwezig voor woede-uitbarstingen met geweld."

Amper letsels die op mishandeling duiden

De zorg van de Nederlandse SEH-artsen is dat kinderen die medische hulp nodig hebben, binnenshuis worden gehouden en niet door een arts worden gezien. "Op een SEH krijgen we niet heel vaak, maar wel regelmatig kinderen binnen die 'van de trap zijn gevallen', 'door hun broertje zijn geknepen' of 'thee hebben omgestoten'. Wij weten dat een deel daarvan mishandeling betreft", legt Caris uit.

"Dit soort letsels zien we nu veel minder. En dat klopt niet met de thuissituatie. Het dag in dag uit boven op elkaar zitten omdat het hele gezin thuis is, geeft veel spanningen. Zeker nu de 'escape' van school en werk er niet is."

Ook Kindertelefoon en scholen vrezen 'verdwenen' kinderen

Eerder luidde ook de Kindertelefoon al de noodklok over de vrees voor meer mishandelde kinderen door de thuisquarantaine. De Kindertelefoon signaleert een stijging van 40 procent van kinderen die de hulplijn bellen vanwege huiselijk geweld.

Uit cijfers van de Nederlandse scholen blijkt dat meer dan vijfduizend kinderen op dit moment niet meer op de radar van docenten staan.

