Spanje heeft in nog geen maand tijd 330.000 mensen een gevangenisstraf of hoge boete opgelegd omdat zij zich niet aan de tijdens de noodtoestand geldende maatregelen hielden, schrijft La Vanguardia vrijdag. Ongeveer drieduizend personen begingen een dusdanig zware misstap dat zij ter plekke werden gearresteerd.

Vrijwel alle boetes zijn opgelegd omdat inwoners zonder zwaarwegende reden hun huis verlieten. Alleen essentiële uitstapjes, zoals het inslaan van boodschappen, zijn nog toegestaan.

Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete van 300 tot 1.000 euro. Afhankelijk van het recidivegevaar kan ook een maandenlange gevangenisstraf opgelegd worden.

Inwoners hebben door de noodtoestand wel langer de tijd om hun boetes te betalen, schrijft La Vanguardia. Pas als de noodmaatregelen zijn ingetrokken, komt er een deadline in beeld, aldus de krant. Burgers kunnen in beroep gaan tegen de opgelegde sanctie.

In Nederland zijn tot dusver meer dan veertienhonderd boetes uitgeschreven aan personen die zich niet aan de coronamaatregelen van het kabinet hielden, maakte de politie deze week bekend.

Spanje trekt positieve lijn door: opnieuw minder sterfgevallen gemeld

Spanje riep medio maart de noodtoestand uit. Sindsdien moeten inwoners zoveel mogelijk thuisblijven en wordt er streng gehandhaafd. Donderdag werd de noodtoestand met ruim twee weken verlengd, tot en met 26 april. Premier Pedro Sánchez verwacht dat de noodtoestand ook in de weken daarna actief blijft.

Het land meldde vrijdag dat het dodental als gevolg van het COVID-19-virus met 605 was gestegen tot 15.843. Dat zijn er bijna 80 minder dan donderdag en is bovendien het kleinste aantal sinds 24 maart. Het aantal besmettingen steeg met ongeveer 5.000 naar 157.022. Donderdag werden er nog bijna 1.000 meer gemeld.

Zowel de WHO als het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bevestigde deze week dat de virusuitbraak in het land is afgeremd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.