Een coronapatiënt in het Erasmus MC heeft woensdag als eerste persoon in Nederland plasma met antistoffen toegediend gekregen, bevestigt het Rotterdamse ziekenhuis na berichtgeving van de NOS vrijdag.

Het Erasmus MC onderzoekt wat voor effect de toediening van antistoffen heeft op het ziekteverloop van coronapatiënten. De gedachte is dat genezen coronapatiënten met hun plasma mogelijk anderen kunnen helpen.

In het buitenland zijn al soortgelijke onderzoeken op kleinere schaal uitgevoerd, maar door de omvang zijn daar geen conclusies uit te trekken. Dat zegt internist-infectioloog Bart Rijnders, die het onderzoek van het Erasmus MC leidt, tegen de NOS.

"Wel lijkt het erop dat het veilig is om plasma met antistoffen te geven, maar ook daarover zijn de boeken nog niet gesloten", aldus Rijnders. Daarnaast speelt ook mee dat er in het buitenland geen controlegroepen waren. Deze groep is er wel in Rotterdam.

Ongeveer 420 patiënten doen mee aan onderzoek

Zo'n 426 coronapatiënten gaan meedoen aan het onderzoek van het Erasmus MC. Om in aanmerking te komen voor deelname, moeten zij op een verpleegafdeling in het ziekenhuis liggen of recentelijk zijn opgenomen op de intensive care. Zij ontvangen de plasma bovenop de standaardbehandeling voor COVID-19.

Ongeveer 2.500 genezen coronapatiënten hebben zich inmiddels gemeld als plasmadonateur. Een deel van hen wordt door bloedbank Sanquin opgeroepen voor het afgeven van plasma.

