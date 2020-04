Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is met 33 licht gedaald, zo maakt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vrijdagmiddag bekend. Toch blijft het met in totaal 1.384 patiënten "onveranderd druk" op de intensivecareafdelingen in Nederland.

Sinds het begin van de coronacrisis is een afname van tientallen ic-patiënten nog niet voorgekomen. Woensdag was er voor het eerst sprake van een daling, maar donderdag steeg het aantal patiënten weer wat.

"We hopen dat deze daling doorzet", aldus Kuipers. Zijn collega Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), zegt pas gerust te zijn als de ic-zorg die hij "gewend" is geleverd kan worden.

Voor de coronacrisis telde Nederland 1.150 ic-bedden. Dat aantal is in de laatste weken flink opgeschroefd, naar een totaal van 2.400.

In totaal zijn 379 coronapatiënten overleden op de intensive care en 164 zijn hersteld. "We zien gelukkig een stijgend aantal patiënten dat voldoende hersteld is om de ic te verlaten", aldus Kuipers.

'We lopen nog op onze tenen'

Een versoepeling van de maatschappelijke maatregelen is wat Gommers betreft nog niet aan de orde. "Iedereen praat nu over een verbetering en dat begrijp ik, maar we lopen nu nog allemaal op onze tenen. Verpleegkundigen maken zich zorgen over of ze het wel volhouden."

Gommers: "Hou het nog even vol, totdat we in een zekere zone zijn en met zijn allen zeggen: 'hè, we hebben het goed gedaan'."

Kuipers voorspelt dat het de komende maanden druk blijft op de Nederlandse intensivecareafdelingen. "Als de vraag voor covid-patiënten afneemt, komt er direct zorg voor overige patiënten achteraan. Die staan nu in de wachtrij."

De capaciteit op de ic's is volgens Kuipers uitgebreid met materiaal en personeel van operatiekamers en het duurt volgens hem "een hele lange tijd om dat gezamenlijk weg te werken."

'Twijfel niet om medische hulp te zoeken'

Acute zorg voor niet-coronapatiënten gaat nu gewoon door en mensen moeten dus niet twijfelen om daarvoor medische hulp te zoeken, benadrukken Kuipers en Gommers al dagen.

Zo'n vijfhonderd ic-bedden zijn beschikbaar voor mensen die niet besmet zijn met het coronavirus.

