Na de mislukte marathonvergadering van dinsdagavond, kwam de Eurogroep donderdag wel snel tot een akkoord. Er wordt zo'n 500 miljard euro beschikbaar gesteld om de landen te helpen die het hardst zijn getroffen door het coronavirus. "Het ging niet zonder slag of stoot", zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) na afloop tegen NU.nl.

Hoekstra noemt het pakket om de coronacrisis te bestrijden "verstandig en solidair", zoals hij zijn standpunt de afgelopen dagen vaker omschreef.

Verstandig omdat er in de woorden van Hoekstra "in geen enkele vorm sprake is van eurobonds" en omdat hij nogmaals heeft onderstreept dat het Europese noodfonds ESM alleen mag worden gebruikt als er "goede afspraken" worden gemaakt.

Het pakket is volgens Hoekstra solidair omdat er uit datzelfde noodfonds wel direct geld beschikbaar is voor medische doeleinden en omdat er overeenstemming is over andere noodpakketten.

"De leningen uit het noodfonds moeten corona-gerelateerd zijn, we gaan niet zomaar de gezondheidszorg van andere landen financieren", zegt Hoekstra.

Hoekstra: 'Denk wel 50 of 60 telefoontjes gepleegd'

Nederland werd juist een gebrek aan solidariteit verweten door Italië, Spanje en Portugal. Vooral Italië, het land dat het hardst is geraakt door het coronavirus, voerde de druk maximaal op om gezamenlijk schuldpapier uit te geven (eurobonds) en om onvoorwaardelijk gebruik te kunnen maken van het noodfonds.

Sinds het mislukte overleg van dinsdag, waren er dan ook heel wat telefoontjes nodig om donderdag tot een akkoord te komen. Hoekstra: "Tijdens die marathonvergadering heb ik denk ik wel vijftig of zestig telefoontjes gepleegd met collega-ministers. Vaak ook in aparte groepen met Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. De appjes en telefoongesprekken zijn daarna gewoon doorgegaan."

Vooral voor overeenstemming over het noodfonds was wel wat nodig, zegt Hoekstra. "Sommige landen denken dat als er voldoende druk wordt uitgevoerd, de boel vanzelf wel in beweging komt. Er valt met ons over van alles te praten. We zijn solidair. Maar als landen uit het noodfonds naast de coronacrisis ook geld willen steken in de economie, dan hangen er voorwaarden aan."

Naast het geld uit het noodfonds, dat 410 miljard euro tot zijn beschikking heeft, schiet de Europese Investeringsbank te hulp met gunstige leningen voor het midden- en kleinbedrijf met zo'n 200 miljard euro. Ook is er groen licht voor een programma van de Europese Commissie om bedrijven te helpen hun personeel in dienst te houden. Alles bij elkaar opgeteld gaat het om zo'n 500 miljard euro.

Toch gezamenlijke schulden?

In de gezamenlijke verklaring van de Eurogroep wordt gesproken over een Europees 'Recovery Fund', een instrument om toekomstige crises mee te bestrijden. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire liet al direct weten dat het een vorm van gezamenlijke schuld is.

Vanuit Spaanse en Italiaanse zijde werd gesproken over gemeenschappelijke financiering. Lijkt dat niet op de door Nederland zo gehate eurobonds?

Hoekstra veegt die suggestie resoluut van tafel. "Er wordt een nietszeggend zinnetje uit de verklaring gedestilleerd. Het woord 'eurobonds' staat niet in de tekst."

