De Tweede Kamer gaat naast de vergaderingen en hoorzittingen over het coronavirus ook andere debatten inplannen. Het gaat om de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen en wetten die vanwege het financiële en organisatorische belang niet langer kunnen wachten.

Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft donderdagavond dat er is gezocht naar "een goede balans tussen de continuïteit van het parlementaire proces en de zorg voor de gezondheid van Kamerleden, medewerkers en journalisten".

De debatten worden op maandag en dinsdag ingepland en zullen in de kleinere commissiezalen worden gehouden. Ook tijdens het meireces wordt er vergaderd, maar alleen over de ontwikkelingen rond het coronavirus.

De afgelopen weken hebben de Kamercommissies besloten welke wetsvoorstellen - die het kabinet als spoedeisend heeft aangemerkt en al bij de Kamer zijn ingediend - zij de komende tijd gaan behandelen.

"Deze verruiming is niet ongelimiteerd. Het is belangrijk dat we er zeer terughoudend mee omgaan. Als parlement hebben we een voorbeeldfunctie", schrijft Arib.

