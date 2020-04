De negentien eurolanden (verenigd in de Eurogroep) hebben een akkoord bereikt over een steunpakket voor de landen die het hardst door de coronacrisis zijn getroffen, meldt minister Wopke Hoekstra van Financiën donderdagavond. Vooral Nederland en Italië lagen de afgelopen weken op ramkoers.

De Eurogroep vergaderde via een videoverbinding en het akkoord was vrij snel beklonken. Verschillende landen melden dat het in totaal om een pakket van 500 miljard euro gaat.

Hoekstra laat via Twitter weten dat landen kunnen gebruikmaken van het Europese noodfonds ESM. Dat kan voor medische kosten in eerste instantie zonder afspraken. Als er ook geld nodig is om de economie te stimuleren, dan gelden er wel voorwaarden.

De eurobonds, de gezamenlijke uitgifte van schuldpapier waarover de landen het ook niet eens werden, zijn volgens Hoekstra van tafel.

Het noodfonds was de afgelopen dagen het twistpunt tussen Italië en Nederland. Hoekstra stond erop dat er niet zomaar geld uitgeleend zou worden uit een fonds dat deels is gefinancierd met belastinggeld uit de eurolanden. Dat is ook nooit de bedoeling geweest toen het ESM in 2012 tijdens de eurocrisis werd opgericht. De Italianen zagen dit als een gebrek aan solidariteit.

Italië en Spanje zijn het hardst door het coronavirus getroffen en stonden er ook al voor de crisis economisch niet al te best voor.

Hoekstra: 'Verstandige afspraak gemaakt'

Hoekstra meldt verder dat er overeenstemming is over de bijdrage van de Europese Investeringsbank en er wordt geld vrijgemaakt om bedrijven te helpen hun medewerkers in dienst te houden.

Ook stipt hij het nog op te richten coronafonds aan, waar landen vrijwillig een bijdrage aan kunnen leveren voor medische hulp. Nederland heeft al 1 miljard euro toegezegd. "We hebben een verstandige afspraak gemaakt", aldus Hoekstra.

Leek een lange avond te worden

Even leek het een moeilijke avond te worden. De negentien ministers van Financiën kwamen dinsdag na zestien uur vergaderen niet tot een oplossing, waardoor er donderdag verder moest worden gesproken.

De vergadering begon 4,5 uur later dan gepland, omdat er in onderonsjes plooien werden gladgestreken. Vrij snel erna werden alle negentien eurolanden het eens.

