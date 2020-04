De Britse premier Boris Johnson mocht donderdagavond de intensivecareafdeling verlaten, maakt zijn woordvoerder bekend. Die voegde eraan toe dat de minister-president zich "zeer goed" voelt. Johnson moet nog wel in het ziekenhuis blijven.

De 55-jarige Johnson is besmet met het coronavirus en ligt sinds afgelopen weekend in het ziekenhuis, omdat zijn klachten na twee weken thuisisolatie niet waren verminderd. Afgelopen maandagavond werd hij naar de intensive care gebracht, omdat hij moeite had met ademen. Korte tijd kreeg hij daarom zuurstof toegediend.

Johnson is inmiddels terug op een reguliere afdeling waar zijn prille herstel goed zal worden gemonitord, aldus zijn woordvoerder. Er is bij hem geen longontsteking vastgesteld.

De taken van de premier worden ondertussen waargenomen door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Raab heeft tijdens Johnsons afwezigheid de bevoegdheid om te reageren op een eventuele aanval op het Verenigd Koninkrijk, maar mag geen ministers aanstellen of ontslaan. Ook zal hij koningin Elizabeth niet wekelijks bijpraten, zoals de premier gewoonlijk doet.

