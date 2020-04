Het aantal overleden coronapatiënten in Italië is donderdag met 610 gestegen. Dat is het grootste in een etmaal geregistreerde sterfgevallen sinds 5 april en een tegenvaller voor het land, dat de laatste dagen de hoop koesterde dat het virus op zijn retour was. In Spanje nam het aantal nieuwe sterfgevallen donderdag iets af. Ondertussen is de VS hard op weg om beide landen te passeren wat betreft het totale aantal doden.

In Italië zijn woensdag en dinsdag respectievelijk 542 en 604 overlijdensgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Het aantal mensen (3.605) dat op de intensive care ligt, daalde donderdag voor de zesde dag op rij. Het gaat om 88 minder ic-patiënten dan op woensdag en 187 minder dan op dinsdag.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Italië is toegenomen tot ruim 143.000. Alleen in de Verenigde Staten en Spanje is het aantal bevestigde infecties hoger.

Eerder op donderdag zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte nog dat zijn land de maatregelen aan het einde van deze maand geleidelijk zal versoepelen als de verspreiding van het coronavirus verder is afgeremd.

Spanje: 'Het ergste is spoedig voorbij'

Na twee dagen van stijgingen nam donderdag het aantal nieuwe sterfgevallen (683) in Spanje iets af. Er zijn 74 minder overlijdensgevallen gemeld dan op woensdag. In totaal staat het dodental in Spanje nu op 15.238. Alleen in Italië (17.669) is het aantal sterfgevallen groter.

De Spaanse premier Pedro Sánchez vertelde het volk donderdag dat de lockdown waarschijnlijk nog tot mei gaat duren. Desondanks zei hij dat "het ergste spoedig voorbij zal zijn" en dat Spanje dalingen van het aantal doden en besmettingen tegemoet gaat. "Het vuur begint onder controle te komen."

Het Spaanse parlement verlengde donderdag de noodtoestand met nog eens met vijftien dagen (tot 26 april), maar Sanchez is er zeker van dat daar nog zeker twee weken bij zullen komen. Tot die tijd mogen Spanjaarden hun huizen alleen verlaten om naar hun werk te gaan, boodschappen te doen of medicijnen te kopen.

Een overledene wordt een begraafplaats in het Spaanse Gerona opgereden. Begraafplaatsen in Spanje zijn gesloten vanwege de coronamaatregelen, maar mogen wel open tijdens een uitvaart. (Foto: Pro Shots)

VS: Bijna zeventien miljoen Amerikanen verliezen baan

Het dodental in de VS nadert inmiddels de vijftienduizend en het is de verwachting dat dit het dodental van Spanje (en mogelijk ook dat van Italië) zal overstijgen. De VS telt op dit moment al de meeste besmettingen met het coronavirus ter wereld: bijna een half miljoen Amerikanen, onder wie ruim 150.000 New Yorkers, testten positief op het virus.

Het coronavirus maakt vooral disproportioneel veel slachtoffers onder de zwarte bevolking. Afro-Amerikanen hebben bovengemiddeld veel gezondheidsproblemen, wat deze groep bevattelijker maakt voor een besmetting. Bovendien hebben veel zwarte Amerikanen geen toegang tot goede gezondheidszorg.

Ondertussen heeft de coronacrisis er de afgelopen drie weken toe geleid dat maar liefst 16,8 miljoen Amerikanen hun baan kwijtraakten.

Duitsland: 'Maatregelen worden mogelijk na Pasen versoepeld'

De restricties in Duitsland beginnen hun vruchten af te werpen, zei de Duitse minister Jens Spahn (Volksgezondheid) donderdag. Het aantal dagelijks gemelde besmettingen vlakt af. Als deze "positieve trend" doorzet, worden de maatregelen volgens Spahn mogelijk na Pasen versoepeld. Hij waarschuwde dat de Duitsers tijdens de paasdagen nog wel moeten binnenblijven.

Het aantal gemelde besmettingen steeg donderdag desondanks voor de derde dag op rij. Nog eens vijfduizend Duitsers testten positief, meldde het Robert Koch-Insti­tut (het Duitse equivalent van het RIVM) donderdagochtend tijdens de dagelijkse update.

Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg met 246 naar 2.107. De toename is daarmee kleiner dan op woensdag (254), maar een stuk groter dan op dinsdag (173).

Een coronapatiënt wordt naar noodtent van een ziekenhuis in New York gebracht. (Foto: Pro Shots)

Verenigd Koninkrijk: 'Dodelijkste fase moet nog komen'

Het Verenigd Koninkrijk meldde donderdag een stijging van bijna duizend sterfgevallen tot een totaal van bijna achtduizend doden. Dat is een grotere stijging dan in Italië en Spanje.

En dan moet "de dodelijkste fase van de uitbraak nog komen", zeiden Britse wetenschappers donderdag. Zij verwachten dat het aantal sterfgevallen in een etmaal nog tot na Pasen zal toenemen.

De Britse premier Boris Johnson is donderdagavond na drie dagen van de intensivecareafdeling gehaald. De 55-jarige regeringsleider voelt zich "zeer goed" en is naar een reguliere afdeling gebracht.

Frankrijk: 100 miljard euro om crisis aan te pakken

In Frankrijk zijn inmiddels ruim tienduizend coronapatiënten overleden, maar dat aantal is in werkelijkheid hoger. Door technische problemen kunnen namelijk geen gegevens over overlijdensgevallen in verzorgingstehuizen worden verzameld.

De Franse regering maakte donderdag bekend dat het noodpakket om de coronacrisis het hoofd te bieden wordt verdubbeld naar een bedrag van 100 miljard euro. Dat is ruim 4 procent van het Franse bruto binnenlands product (bbp). De regering raamde de kosten van de crisis nog geen maand geleden op 45 miljard euro.

