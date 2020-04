Bert Blocken van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Katholieke Universiteit (KU) Leuven vertelde aan Belgische media dat uit computersimulaties blijkt dat adem-, hoest- en niesdruppeltjes meters nadat een fietser of jogger is gepasseerd nog in de lucht kunnen hangen. Of dit ook echt regelmatig voorkomt, weten we nog niet. Dit komt deels doordat de methode van onderzoek nog niet is gepubliceerd.

Blocken vertelde donderdag aan het Vlaamse Het Laatste Nieuws dat volgens comuptersimulaties adem-, hoest- en niesdruppeltjes van een wandelaar nog 4 tot 5 meter achter de wandelaar in de lucht aanwezig kunnen zijn en dat adem-, hoest- en niesdruppeltjes van een wielrenner zelfs tot nog 20 meter achter de de wielrenner in de lucht aanwezig kunnen zijn.

De druppels bevinden zich namelijk in de zogeheten 'slipstream' van de sporter, de zone die vlak achter iemand ontstaat als hij of zij zich snel voortbeweegt. Als iemand zich achter deze sporter bevindt, kan diegene volgens Blocken met die adem-, hoest- of niesdruppeltjes in contact komen.

Blocken heeft zijn onderzoek echter nog niet gepubliceerd en de resultaten zijn daarom ook nog niet gecontroleerd door wetenschappers die niet betrokken waren bij het onderzoek.

Besmettingsgevaar in buitenlucht onduidelijk

Hoest- en niesdruppeltjes worden gezien als de belangrijkste manier waarop mensen besmet raken met het coronavirus. Maar, het is nog onduidelijk hoe makkelijk het coronavirus zich in de buitenlucht verspreid en we weten dus ook niet wat de rol is van buiten sporten. Blocken schrijft bijvoorbeeld zelf dat het nog onderwerp van debat is of hoest- en niesdruppeltjes nog een besmettingsgevaar vormen nadat ze op je kleding of lichaam zijn gekomen en verdampt zijn.

Blocken wil mensen dan ook zeker niet ontmoedigen om toch te gaan sporten. Hij adviseert mensen wel om naast elkaar of diagonaal achter elkaar te sporten, om zo uit de slipstream te blijven. "Mensen moeten nog iets voorzichtiger zijn dan de regering nu aanraadt", zegt de hoogleraar.

Het advies van het RIVM is om in ieder geval 1,5-meter afstand tot anderen te houden.

Verbetering: Eerder werd niet vermeld dat het onderzoek nog niet gepubliceerd is en dat het onduidelijk is hoe het coronavirus zich in de buitenlucht verspreid. Dat is in deze versie toegevoegd.

