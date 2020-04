1,5 meter afstand houden is bij sportactiviteiten als wandelen en hardlopen lang niet voldoende, blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Katholieke Universiteit (KU) Leuven dat donderdag is gepubliceerd.

Op basis van de resultaten stellen de onderzoekers dat de afstand tussen mensen die naast elkaar staan tijdens het sporten minstens 4 tot 5 meter moet zijn. Mensen die samen fietsen en hardlopen moeten 10 meter afstand houden en wielrenners zelfs 20 meter.

Deze afstanden zijn gebaseerd op computersimulaties die door de universiteiten zijn uitgevoerd.

De kans dat je besmet raakt als iemand 1,5 meter afstand houdt, is volgens hoogleraar Bert Blocken van de TU/e klein. Bij het sporten zou echter een andere afstand gelden vanwege de druppels die van sporters af komen als ze ademen, hoesten of niezen.

Deze druppels bevinden zich in de zogeheten 'slipstream' van de sporter, de zone die vlak achter iemand ontstaat als hij of zij zich snel voortbeweegt. Als iemand zich achter deze sporter bevindt, kan diegene met die adem-, hoest- of niesdruppels in contact komen.

Blocken wil mensen zeker niet ontmoedigen om toch te gaan sporten. Hij adviseert mensen daarom om naast elkaar of diagonaal achter elkaar te sporten, om zo uit de slipstream te blijven. "Mensen moeten nog iets voorzichtiger zijn dan de regering nu aanraadt", zegt de hoogleraar.

