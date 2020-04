Nadat de eerste vergadering met de Eurogroep dinsdagnacht op niets is uitgelopen, wordt donderdag verder onderhandeld. Via een videoverbinding moeten vooral Nederland en Italië er samen uit komen. De twee landen staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de vraag welke financiële steun geoorloofd is in de coronacrisis.

Het is vooraf altijd lastig in te schatten wanneer de bijeenkomst van de Eurogroep afgelopen zal zijn. Dinsdag werd geschat dat het tot halverwege de avond zou duren, maar tegen middernacht kon ook.

Het werd uiteindelijk 8.00 uur 's ochtends. De negentien ministers van Financiën in de eurozone hadden er toen zestien uur vergaderen op zitten. De Finse minister moest zich op een gegeven moment excuseren, hij moest naar het parlement.

Ondanks de marathonsessie werd geen overeenstemming bereikt. Daarom wordt donderdag om 19.00 uur weer verder gesproken. Ministers zoeken al de hele dag contact met elkaar om er dit keer wel een succes van te maken.

Wat is het probleem?

Italië wordt hard geraakt door het coronavirus. Sinds woensdag zijn er 17.669 mensen overleden aan COVID-19, het grootste aantal sterfgevallen wereldwijd.

Daar komt de economische crisis bovenop. Elk land wordt hard geraakt doordat de hele wereld zo'n beetje stilstaat, maar het ene land kan een financiële klap beter opvangen dan het andere. De groei van de Italiaanse economie was het afgelopen jaar beperkt en de staatsschuld is van oudsher hoog.

Een sterke economie of niet, de Italianen hebben hulp nodig en vragen de overige achttien eurolanden om solidair te zijn in deze moeilijke tijden. Dat kan bijvoorbeeld via eurobonds, het samen uitgeven van schuldpapier zodat Italië goedkoper geld kan lenen. Een beroep op het in 2012 opgerichte Europese noodfonds ESM voldoet ook.

Maar dat valt tegen. Voor de Italianen althans. Want ondanks de crisis zijn niet alle landen even toeschietelijk. Met Nederland en de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra voorop. Hoekstra verzet zich fel tegen eurobonds en het zonder voorwaarden uitlenen van geld uit het ESM. De zuidelijke landen reageerden furieus.

Probleem spitst zich toe op Europees noodfonds ESM

Er liggen in totaal negentien agendapunten op tafel waarover de eurolanden het donderdag eens moeten worden. Maar het probleem spitst zich toe op het gebruik van het noodfonds ESM.

Dat noodfonds is bedoeld als laatste redmiddel wanneer landen echt geen kant meer op kunnen. Momenteel ligt de maximale capaciteit op 410 miljard euro. Landen moeten wel laten zien hoe zij de crisis weer te boven willen komen. Dat komt meestal neer op bezuinigen en hervormen.

En daar zit de crux. Italië wil niet tekenen voor voorwaarden en Nederland wil geen geld uitlenen zonder garanties. Elk land heeft wat het ESM betreft het recht van veto, dus daar loopt het spaak.

Hoekstra liet wel al weten dat Italië het noodfonds in eerste instantie mag gebruiken voor medische hulp. Maar voor de periode na de crisis moeten volgens hem afspraken worden gemaakt, zodat de Italiaanse economie robuuster wordt. Dat is wel zo eerlijk voor de Nederlandse belastingbetalers die onder anderen garant staan voor die lening, vindt Hoekstra.

Gaat het dit keer wel lukken?

Wat het ESM betreft, staat Nederland alleen. De Duitsers zijn normaliter ook streng, maar zitten dit keer wat soepeler in de wedstrijd.

Premier Mark Rutte, inmiddels een veteraan op het Europese toneel, heeft goede hoop. "Ik acht een deal mogelijk", zei hij donderdag tijdens een persconferentie.

Als Nederland wat het ESM betreft van standpunt moet veranderen, is dat pijnlijk. Maar het zal voor Hoekstra nog veel pijnlijker zijn als hij in Europa nog geïsoleerder raakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.