Een stuntpiloot maakte donderdag met zijn vliegtuig een spoor in de vorm van hartjes boven ziekenhuizen in onder meer Amsterdam en Rotterdam. Dat deed hij uit waardering voor het zorgpersoneel, zo meldt NH Nieuws.

Stuntpiloot Frank van Houten steeg donderdagmiddag rond 13.30 uur met zijn Sukhoi Su-26 op vanaf het Waddeneiland Texel. Vervolgens vloog hij in een half uur over het land en maakte met een speciale rookgenerator boven diverse ziekenhuizen een hartje van rook.

Volgens de site Flightradar24 deed hij achtereenvolgens Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Ede en Zwolle aan voordat hij weer terugvloog naar Texel.

De vliegroute van de Sukhoi Su-26 van Frank van Houten. (Beeld: Flightradar24)

Van Houten is bekend op Texel en in de wereld van de stuntvliegers. Hij tekent vaker met zijn vliegtuig hartjes in de lucht. Dat doet hij bijvoorbeeld tijdens trouwplechtigheden.

