De restaurants, eetcafés en kroegen zijn nu bijna vier weken gesloten. Het Paasweekend en de mooie lentedagen zijn normaal gesproken dagen waarop de kassa rinkelt, maar nu blijft het stil. Wat kun je toch doen om je favoriete buurtcafé of eettent overeind te houden?

Koop een waardebon

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) startte platform Help de Horeca. Hier kun je een waardebon kopen van een van de bijna zevenduizend deelnemende restaurants en cafés door heel Nederland. Op die manier verdienen de uitbaters nu wat geld om de vaste lasten te kunnen dragen en krijgen gasten een maaltijd of borrelplank zodra de horeca weer opengaan.

De KHN geeft aan dat het om een oplossing voor de korte termijn gaat. De horeca-ondernemers moeten er immers in de toekomst een tegenprestatie voor leveren die ze geld kost. "Maar we verwachten dat niet alle consumenten tegelijkertijd hun bon zullen inleveren en dat ze wellicht meer besteden dan het bedrag van de waardebon", licht woordvoerder Vivian Bastawros van de KHN toe.

Op Help de Horeca zijn intussen 25.000 vouchers verkocht voor een totaalbedrag van zo'n 1,2 miljoen euro. "Dat lijkt veel, maar als we het verdelen over de 6.590 zaken is het maar een klein bedrag per zaak", zegt Bastawros. "We gaan het de komende weken nog meer onder de aandacht brengen."

Doe mee aan een benefietquiz

Nu alle kroegen gesloten zijn, zitten ook pubquizmakers en presentatoren werkloos thuis. De broers Willem, Jeroen en Robin Brouwer van De Andere Quiz besloten daarom hun quiz online voort te zetten. Zij zenden nu al bijna een maand lang iedere zaterdagavond een pubquiz uit via Twitch. Meedoen is gratis, maar deelnemers hebben wel de optie om te doneren aan hun favoriete restaurant of café.

“Wij geven door aan de horecazaken wie er wil doneren en zij sturen die mensen dan een Tikkie” Willem Brouwer, pubquizpresentator

"Op het inschrijfformulier kies je aan welke horecazaak je wil doneren", zegt Willem Brouwer. "Wij geven dat door aan die cafés en restaurants, en zij sturen je dan na afloop van de quiz een Tikkie. Zo is het meteen voor iedereen inzichtelijk dat wij er zelf niets aan verdienen."

De Andere Quiz haalde in drie edities ruim 200.000 euro op voor 1.030 horecazaken door het hele land. Je kunt kiezen uit een lijst van deelnemende kroegen of cafés of zelf doorgeven aan welk café je wil doneren. "Geef het dan wel even van tevoren bij dat café aan", zegt Brouwer.

Bestel een bierpakket of maaltijd

Veel cafés, restaurants en enkele barren vinden manieren om hun drankjes en maaltijden toch nog bij hun gasten te krijgen. Bijvoorbeeld via bezorgservices zoals Thuisbezorgd, Uber Eats of Dropper of via afhaalloketten. Zo biedt speciaalbiercafé Mout in Groningen 'survivalpakketten' aan met daarin verschillende bieren, worst, kaas, een glas, merchandise en onderzetters.

Brouwerij De Leckere in Utrecht bezorgt soortgelijke pakketten met bier en borrelhapjes, die je vervolgens tijdens een online bierproeverij met de sommeliers van de brouwerij kunt uitproberen. Het kan dus lonen om bij je favoriete restaurant te vragen of zij ook een bezorgdienst hebben of dat je er kunt afhalen.

'Gewoon' doneren

Als je favoriete restaurant of café geen bezorg- of afhaalmogelijkheid heeft, is er altijd nog de mogelijkheid direct te doneren zonder daar een tegenprestatie voor te verwachten. Dat kan bijvoorbeeld op het platform Wees geen krent en red jouw favoriete eettent, dat al bijna dertigduizend euro ophaalde voor de horeca. Iedere bezoeker kan op dit platform een horecazaak toevoegen die hij of zij wil steunen.

Het donatieplatform werd opgezet door digitaal ontwerpbureau Lama Lama. De organisatie stelt dat de volledige opbrengst naar de horeca gaat, maar dat de transactiekosten van payment provider Mollie verrekend worden met de donaties.

