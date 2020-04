De 34-jarige Tjardo is militair verpleegkundige en sinds maandag werkzaam op de intensive care van het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Samen met 55 collega-verpleegkundigen en tien artsen van Defensie voeren ze strijd tegen deze "onzichtbare vijand".

Tjardo is een van de 265 militairen die namens Defensie ondersteuning biedt in zorginstellingen verdeeld over Nederland. In korte tijd ruilde hij het 'groen' in voor de beschermende kleding die hoort bij het werken op de ic met mensen die COVID-19 hebben opgelopen.

In maart was hij nog met zijn eenheid op oefening in het Amerikaanse Texas. De omstandigheden van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zorgden ervoor dat de oefening werd afgebroken en dat hij terugkeerde naar Nederland.

Eenmaal terug kreeg hij te horen dat hij stand-by moest staan in verband met een mogelijke medische ondersteuning ergens in Nederland. Tjardo is sinds 2005 in dienst en vanaf 2014 militair verpleegkundige. Zijn hulp kon daarom hard nodig zijn om het schaarse ic-personeel te ontzien.

Utrecht kent speciaal opgezet calamiteitenhospitaal

Ruim een week later kreeg hij te horen dat hij gestationeerd zou worden in het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Het is een volledig operationeel ziekenhuis dat normaal gesproken kortstondige traumaopvang biedt. Het is nu een plek dat de capaciteit van het UMC Utrecht uitbreidt met 19 ic-bedden.

Na een korte rondleiding en te zijn bijgepraat wat er van hem werd verwacht heeft hij er sinds maandag drie avonddiensten opzitten.

"Een hele andere tak van sport", aldus Tjardo. Hoewel hij twee keer diende in Mali en op Sint-Maarten, vlak na orkaan Irma, is werken op de ic nieuw. Wel is hij als militair gewend aan het snel reageren op nieuwe situaties. "Ik laat het allemaal over me heen komen", is hij nuchter.

125 Video Waarom duurt het zo lang om een coronavaccin te maken?

Sprake van relatieve rust

En hoewel de strijd het hardst is op de ic waar de ziekste patiënten liggen, is er volgens Tjardo sprake van relatieve rust afgewisseld met af en toe een hectisch moment. "Maar er is overzicht en een goede werksfeer."

Dat is volgens Tjardo mede te danken aan de flexibiliteit van de "civiele collega's", zoals hij het noemt. De medewerkers van het UMC hebben nu te maken met militaire collega's in een andere omgeving en dito apparatuur. "Echter, stralen we rust uit naar elkaar", doelt hij op de onderlinge samenwerking.

Tjardo verzorgt en monitort in zijn rol als verpleegkundige de bedlegerige en immer in kunstmatige slaap gehouden patiënten en voert hierbij samen met de civiele ic-collega's het opgestelde behandelingsplan uit. Boven hem staat iemand van het ziekenhuis, die weer verantwoording aflegt aan een leidinggevende.

De samenwerking tussen Defensie en ziekenhuizen is niet nieuw. Er zijn twaalf zogenoemde relatieziekenhuizen waar steevast mensen van de krijgsmacht werken. In ruil daarvoor leveren deze zorginstellingen weer medici die mee gaan op uitzending.

Van fictief naar onzichtbare vijand

In ruim een week tijd schakelde Tjardo van het bestrijden van een fictieve vijand in Amerika naar een calamiteitenhospitaal in Utrecht waar de strijd woedt tegen "onzichtbare vijand" COVID-19, "waar wij als team het maximale tegen proberen te doen. Dat is wat we op dit moment kunnen leveren".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.