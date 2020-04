De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start een onderzoek naar het grote aantal sterfgevallen in het Rotterdamse verpleeghuis Leeuwenhoek, maakt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag bekend. Op één afdeling zouden meer dan de helft van de dementerende ouderen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, bracht NRC naar buiten.

Het zou om zeker vijftien doden gaan en het dodental loopt met de dag op, aldus het dagblad. Ook op andere afdelingen zouden mensen besmet zijn geraakt. Personeel van het verpleeghuis spreekt van "nalatigheid", wat woordvoerders in gesprek met het dagblad stellig ontkennen.

De Jonge zegt nu signalen te hebben ontvangen dat de hygiënemaatregelen in het gebouw niet op orde waren. De IGJ gaat onderzoeken of nalatigheid mede tot het grote aantal sterfgevallen heeft geleid.

In gesprek met NRC spraken zeven personeelsleden over een verbod op mondkapjes, omdat die tot verwarring zouden leiden bij de in totaal 72 bewoners. Inmiddels zouden er te weinig beschermingsmiddelen zijn. Daarnaast is tijdens het isolatieproces niet voorkomen dat afdwalende, besmette ouderen in contact kwamen met gezonde bewoners.

Een kwart van de bewoners zou nu nog besmet zijn, net als een even groot aandeel van het personeel. "Maar als zij positief getest zijn en geen symptomen vertonen, moeten zij alsnog komen opdraven", aldus een anonieme bron in gesprek met NRC.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.