Heel Nederland moet zich voorbereiden op een samenleving waarin de komende tijd 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden, zei premier Mark Rutte donderdag na afloop van de ministerraad.

Rutte zei dat alle sectoren - van kantoren tot onderwijs en van horeca tot de winkels - moeten nadenken over wat de premier "het nieuwe normaal" noemt: een samenleving waarin 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft.

Dat betekent dat restauranthouders moeten bedenken hoe zij voldoende afstand tussen de gasten kunnen garanderen en moeten scholen denken aan nieuwe omgangsvormen, waardoor bijvoorbeeld ouders hun kinderen niet meer tot in het klaslokaal mogen afzetten.

Want hoewel het heropenen van de scholen en de horeca op termijn tot een van mogelijkheden behoort, zal een ander deel van de maatregelen naar verwachting nog veel langer van kracht blijven.

Drie voorwaarden voor versoepeling

"De 1,5 meter zal nog lang bij ons blijven", zei Rutte. Het kabinet besluit 21 april of het maatregelenpakket, dat tot en met 28 april geldt, verlengd zal worden. Versoepeling hangt volgens de premier van drie zaken af.

Allereerst moet de zogenoemde verspreidingsgraad - de hoeveelheid mensen aan wie een besmette persoon het coronavirus overdraagt - voor langere tijd onder de 1 komt. Daarnaast moet de capaciteit op de intensive care weer terug naar het normale niveau en moet er op grote schaal bron- en contactonderzoek plaats kunnen vinden. Met de voorgenomen uitbreiding van de testcapaciteit en de introductie van corona-apps hoopt het kabinet besmettingen beter op te sporen en isoleren.

Hoelang het zal duren voordat aan deze drie voorwaarden is voldaan, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat alles "eind april zeker niet normaal" zal zijn, zei Rutte.

'We zitten nog in het begin'

Volgens de premier is het van belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt, ook komend paasweekend. Ook nu geldt de oproep om thuis te blijven. "Ik realiseer met hoe groot de impact is. Er is angst, mensen voelen zich eenzaam. We moeten dit dan ook niet langer rekken dan nodig is", zei Rutte. "Het is belangrijk dat we nu doorgaan met ons aan de afspraken houden. We zitten nog in het begin."

Gebeurt dat niet, dan vreest de premier een nieuwe piek op de ic's. Dat terwijl er sprake is van voorzichtig positieve signalen dat het aantal ic-opnames afvlakt. Hoewel er donderdag weer sprake is van een lichte stijging van het aantal patiënten op de ic, is het Landelijk Netwerk Acute Zorg optimistisch. Volgens voorzitter Ernst Kuipers laten de cijfers zien dat er sprake is van een "plateaufase" waar het aantal ic-patiënten redelijk stabiel is, maar de druk op de zorg onveranderd hoog blijft.

