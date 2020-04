Het aantal Nederlandse patiënten op de intensive care is weer licht toegenomen. Er liggen donderdag 1.417 patiënten op de ic, zegt Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat is een stijging van negen patiënten ten opzichte van het aantal van woensdag.

Ondanks de lichte stijging blijft Kuipers redelijk optimistisch. Dat komt volgens hem doordat het aantal ic-patiënten niet enorm stijgt. "Het aantal stijgt op dit moment niet veel verder, maar toch blijft het onveranderd heel erg druk."

Volgens Kuipers laten de cijfers zien dat Nederland op dit moment in een zogeheten "plateaufase" zit, wat inhoudt dat het aantal ic-patiënten redelijk stabiel is.

Woensdag zei Kuipers dat pas aan een eventuele vermindering van maatregelen gedacht kan worden als het totaal aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen tot onder de duizend daalt. Dat duurt volgens hem nog zeker twee weken.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), zegt dat hij met zorgen naar het aanstaande paasweekend kijkt. "Als iedereen dan wat minder streng is, bestaat de kans dat we toch een opleving krijgen. Dat vergt heel veel van zorgmedewerkers."

Nog steeds kans op piek in aantal ic-patiënten

Kuipers houdt ook voor de langere termijn nog rekening met een piek. "We nemen aan dat nog altijd een overgroot deel van Nederland niet in contact is geweest met het virus. Het grootste deel van de Nederlanders is er dus niet immuun voor."

"Deze afplatting in het aantal patiënten komt door de maatregelen in de maatschappij", vervolgt hij. "Dat kun je niet eindeloos volhouden. Als je versoepeling van die maatregelen niet gecontroleerd doet, kun je een hogere piek krijgen."

Eén ic-verpleegkundige zorgt voor drie patiënten

De afgelopen tijd is het aantal ic-bedden in Nederland van 1.150 uitgebreid naar 2.400. Als die maximale capaciteit benut zou moeten worden, moet één ic-verpleegkundige vier patiënten verzorgen.

Doordat het totaal aantal patiënten op de intensive care nu lager ligt (1.417) is een ic-verpleegkundige op dit moment verantwoordelijk voor drie patiënten.

Hulp Duitse ziekenhuizen 'nog steeds gewenst'

Ondanks de stabilisatie van het aantal Nederlandse ic-patiënten is de hulp van Duitsland nog steeds gewenst. Op Duitse ic's liggen donderdag 56 Nederlanders.

Pas als het aantal ic-patiënten "echt consequent" daalt, is de Duitse hulp volgens Kuipers niet meer nodig.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.