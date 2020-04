Zeker vijftien dementerende ouderen van Rotterdams verpleeghuis De Leeuwenhoek zijn de afgelopen drie weken vermoedelijk bezweken aan de gevolgen van het coronavirus, schrijft NRC donderdag. Het dagblad beroept zich op uitspraken van zeven bronnen binnen het verzorgingstehuis, die beweren dat de leiding onvoldoende was voorbereid op de uitbraak van het coronavirus.

Het dodental loopt nog op, schrijft NRC. Dagelijks zouden er bewoners bezwijken aan COVID-19. De ziekte zou inmiddels ook op twee andere afdelingen slachtoffers hebben gemaakt. Een woordvoerder laat aan het dagblad weten dat "een groot aantal van de in totaal 72 bewoners is overleden".

Zij zouden niet op het coronavirus zijn getest. Bij de overige bewoners is dat nu wel gebeurd: een kwart van hen draagt het virus, net zoals een kwart van het personeel.

Het verpleeghuis zegt dat het richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's) heeft opgevolgd. "Er is niet te laat gereageerd of te weinig gedaan: alle bewoners zijn direct geïsoleerd en beschermingsmiddelen zijn uitgedeeld."

'Personeel mocht mondkapjes niet gebruiken'

Zeven anonieme werknemers weerspreken dat. Zij zeggen dat mondkapjes eerst niet gebruikt mochten worden, omdat het verwarring kon creëren bij bewoners, en er nu te weinig beschermingsmiddelen aanwezig zijn. Personeel dat positief getest was, maar geen symptomen toonde, moesten alsnog komen werken.

Tijdens het isolatieproces zouden besmette bewoners ruimtes hebben gedeeld met gezonde bewoners, doordat zij afdwaalden. NRC zegt een brief in handen te hebben van een van de mantelzorgers, die dit tegenover families van de bewoners bevestigt.

Verpleeghuizen in Nederland sloten eerder al de deuren voor bezoek om bewoners te beschermen voor het coronavirus. In gesprek met NU.nl gingen woordvoerders van zorgorganisaties in op de verregaande maatregelen die zij moesten treffen.

