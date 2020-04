Ten tijde van de COVID-19-pandemie domineert slecht nieuws vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er ook positief nieuws te melden. Daarom maken wij dagelijks een overzicht van goed nieuws.

Aanwijzingen voor zwangerschap reuzenpanda Ouwehands Dierenpark

Volgens het Ouwehands Dierenpark zijn er aanwijzingen dat reuzenpanda Wu Wen drachtig is. De hormoonspiegel van de panda verandert en ze brengt daarnaast meer tijd door in haar kraamhol.

Hoewel het dierenpark de ontwikkelingen "hoopvol" noemt, kan het ook loos alarm zijn. De veranderende hormoonspiegel en het nestelen in het kraamhol kan ook het gevolg zijn van schijndracht.

Nederlandse bedrijven gaan miljoenen mondkapjes produceren

Vanwege het nijpende tekort aan mondkapjes in het land gaan twee Nederlandse bedrijven miljoenen mondkapjes per week produceren. De twee bedrijven, Auping en AFPRO Filters, doen dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De bedrijven gaan zogenoemde FFP2-mondkapjes produceren. Deze zullen uiteindelijk door de overheid gedistribueerd worden.

Iconische Boeing 747 van stal gehaald voor 'medische luchtbrug' Philips

Liefhebbers van de Boeing 747-toestellen van KLM kunnen hun hart ophalen: de twee iconische vliegtuigen, die nog maar net met pensioen waren, zijn van stal gehaald om medische apparatuur en benodigdheden voor Philips te vervoeren.

Philips heeft tussen Nederland en de Chinese steden Sjanghai en Peking namelijke extra vrachtcapaciteit nodig. De 747-400's worden vanaf 13 april ingezet. Er zullen geen passagiers meereizen.

Nederlandse van 107 waarschijnlijk oudste genezen coronapatiënt ter wereld

Woensdag schreven we dat de 107-jarige ex-coronapatiënte Cornelia Ras uit Goeree-Overflakkee officieel genezen is verklaard. Volgens gezondheidsorganisatie WHO is Ras de oudste patiënt die is genezen van de ziekte COVID-19.

Ras werd maandag gezond verklaard. Ze is volgens Rijnmond vermoedelijk besmet geraakt tijdens een kerkdienst in haar verpleeghuis.

Leraren in voortgezet onderwijs krijgen loonsverhoging in nieuwe cao

Goed nieuws voor de leraren in het voortgezet onderwijs: als onderdeel van de nieuwe cao krijgen ze een loonsverhoging van 2,75 procent. Ook wordt de eindejaarsuitkering met 0,6 procentpunt verhoogd naar 8 procent en krijgen ze in juni een eenmalige uitkering van 750 euro.

Ondernemingen hebben eerste steun ontvangen

Negenduizend werkgevers hebben donderdag gezamenlijk ruim 230 miljoen euro ontvangen als onderdeel van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Het is het eerste deel van een voorschot van bijna 700 miljoen euro dat het UWV gaat overmaken aan de werkgevers. De andere twee delen worden later overgemaakt.