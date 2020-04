De 107-jarige Cornelia Ras uit Goeree-Overflakkee is volgens gezondheidsorganisatie WHO de oudste coronapatiënt wereldwijd die genas van de ziekte COVID-19. Dat meldt een woordvoerder van de WHO donderdagochtend na onderzoek aan NU.nl.

De WHO monitort wereldwijd het aantal ziektegevallen door het coronavirus. "Wij hebben geen informatie ontvangen van een eventuele oudere patiënt", aldus de woordvoerder. Zij benadrukt dat van een aantal genezen patiënten de leeftijd niet bekend is, "maar zelfs dan blijft zij hoogstwaarschijnlijk de oudste".

Voordat 'Tante Cor', zoals Ras bij haar familie bekendstaat, genas, was een 104-jarige man uit het Amerikaanse Oregon aangemerkt als oudste ex-coronapatiënt.

De vrouw raakte volgens Rijnmond besmet tijdens een kerkdienst in haar verpleeghuis. Ook veertig andere aanwezigen liepen toentertijd het coronavirus op. Zeker tien van hen overleefden de gevolgen van het virus niet. Ras werd maandag gezond verklaard.

Het is niet duidelijk hoeveel coronapatiënten in Nederland zijn genezen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt in Nederland geen reguliere gegevens over genezen coronapatiënten bij. Daardoor zijn er geen officiële genezingscijfers.

Al meerdere Nederlanders op leeftijd overleefden virus

'Tante Cor' is niet de enige Nederlander op leeftijd die genas na een coronabesmetting. Een 101-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel was voor zover bekend de eerste 100-plusser die gezond werd verklaard, waarna een 103-jarige man uit het Brabantse Steenbergen volgde.

Of 'Tante Cor' officieel de oudste gezond verklaarde patiënt is, valt lastig te zeggen; elders in de wereld is het ook niet verplicht om een genezing te melden. Daardoor kan nieuws over nóg oudere genezen patiënten gemist worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.